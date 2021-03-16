經濟

內地失業率升 統計局：靈活就業潛力大 16至24歲青年失業率高達13.1%

【明報專訊】國家統計局昨公布今年首兩個月主要經濟數據（見表），就在總理李克強上周才表示今年就業壓力仍很大的同時，數據顯示2月份全國城鎮調查失業率為5.5%，較市場預期的5.2%高。當中16歲至24歲人口的失業率高達13.1%。對於如何解決就業問題，統計局昨日重申俗稱「炒散」的靈活就業重要性，認為潛力較大，有利帶動職位增加。

明報記者 陳子凌

數據顯示，2月份全國城鎮調查失業率5.5%，較1月上升0.1個百分點，雖然比去年回落0.7個百分點，但與疫情前的2019年同期比較亦上升0.2個百分點，其中16歲至24歲青年人口調查失業率為13.1%，25歲至59歲的主要就業人口調查失業率則較去年12月增0.3個百分點至5%。統計局國民經濟綜合統計司長兼新聞發言人劉愛華解釋，數據受春節因素和部分地區疫情的影響，又指在一系列穩就業政策支持下，失業率已經從去年2月高位的6.2%逐步好轉。

發言人稱「炒散」層出不窮 利增職位

劉愛華亦稱，今年中央的新增就業目標為1100萬人，今年的畢業大學生便達到909萬人，重點群體的就業壓力仍大；但她認為，除了經濟恢復、服務業回暖及穩就業政策持續可為保持就業總體穩定提供有利條件外，李克強提及的靈活就業潛力亦大，在各地區部門支持新產業、新業態之下，令各種靈活就業模式層出不窮，有利於帶動就業職位增加。

所謂靈活就業泛指以非全日制、臨時和彈性工作等形式就業的人員，亦即自由職業者（freelance）或俗稱的「炒散」。

上周李克強於記者會上便提到，在解決就業方面要廣開靈活就業渠道，又透露現時中國採取靈活就業的人已有兩億多。

失業率上升也會影響消費恢復速度，今年首兩個月社會消費品零售總額年增33.8%，勝預期的32%，比2019年同期增6.4%，兩年平均增長3.2%，不過商品銷售雖兩年平均增長3.8%，但餐飲按年雖大增68.9%，兩年平均則下降2%，未恢復到疫前水平。另外，受就地過年影響，今年城鎮消費增速罕有地高於農村消費增速。

學者：勞動力市場再顯疲態

德銀亞洲高級經濟學家周浩表示，去年疫情導致的過低基數，令今年主要數據沒有太大可比性，需要關注的是就業數據，失業率在2月跳升至5.5%，顯示勞動力市場又顯疲態，可能對消費也有影響，失業率在2月回升後能否再下調，對消費乃至經濟能否保持穩定有很大影響。

相關字詞﹕社會消費品零售總額 國家統計局 靈活就業 調查失業率

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