石藥純利升近四成 末期息減逾半

毛利率升2.9百分點

石藥昨日績前收報9.44港元，全日跌0.74％，成交額達6.84億港元。集團去年毛利按年升17.4％至186.85億元，毛利率按年升2.9個百分點至74.9％。收入按年升12.8％至249.42億元，按業務劃分，當中成藥收入按年升13.8％至204.05億元，維他命C收入按年跌3.2％至18.59億元，抗生素收入按年升30.4％至13.73億元，功能食品按年升9.5％至13.06億元。

去年集團的研發費用按年大增44.5％至28.9億元，約佔成藥業務收入的14.2％。集團表示，今年繼續加大研發的投入力度，加速在研300個新產品的進度。其中小分子創新藥40餘項、大分子創新藥40餘項，新型製劑20餘項，主要聚焦在腫瘤、自身免疫、精神神經、消化和代謝、心腦血管系統及抗感染治療領域。

石藥目前有30個藥品處於註冊審評待批階段，8個產品正在做生物等效試驗，兩個產品待批臨牀批件，和41個產品正在開展臨牀試驗，當中包括30個創新藥和11個新型製劑。