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汽車之家「半爆冷」升2％ 一手賺370元

【明報專訊】新股氣氛轉淡，市場對中概股興趣大減。招股反應較早前熱門新股差的中概股汽車之家（2518）昨天掛牌卻「半爆冷」，全日收報180元，較招股價176.3元微升2.1％，一手100股賺370元。其美國預託證券（ADR）盤前升約2％，相較港股升逾2％。

汽車之家為內地汽車消費者在線服務平台，昨天掛牌開報181元，全日高見184.6元、低見178.2元，表現較上周五（12日）暗盤升約半成弱。是次回港第二上市共發售約3029.12萬股，當中包括1009.68萬股屬舊股。

該股認購反應只屬一般，公開發售獲近10倍超額認購，一手中籤率35％，最終發售價為176.3元，其最高發售價為251.8元，集資淨額大約34.45億元。

百度孖展今截飛 暫超購近30倍

另一隻中概股百度（9888）今日孖展將截飛，統計9家券商及市場數據，共計借出約427.6億元，超額認購29.5倍。各券商中，富途借出124.81億元為全行最多。耀才借出63億元、輝立借出57億元、華泰借出39.12億元、海通借出28.3億元、大華繼顯借出18.2億元、英皇借出15億元、方德借出13.58億元及華盛借出12.8億元。

該股公開發售集資額14.01億元，招股期截至明天（17日）中午12時，擬3月23日掛牌。百度招股價上限295元，每手50股，入場費14,898.64元，將於明天截止認購，預計3月23日上市。百度本次在港共發售9500萬股，預料最多集資280億元，當中國際配售佔95％，公開發售僅佔5％。

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