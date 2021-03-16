經濟

港股反彈乏力 北水淨流出47億

【明報專訊】港股昨日再度「彈完散」，早段最多曾升439點，但隨即回吐，午後曾倒跌127點，收市升94點，報28,833點。科技股續受監管傳聞困擾，科指挫2.27％或192點至8264點。全日主板成交減至1937億元，港股通再現淨流出，規模達46.78億元。截至昨晚12時，恒指夜期高水24點，報28,858點。

ATM齊跌小米獨升 金融股向上

昨日阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）和美團（3690）（俗稱「ATM」）齊跌。騰訊有傳會成為中央下一個「關注」的目標，可能要分拆金融業務，昨日股價再跌3.5％，收報628元。阿里巴巴則跌2％，報221.4元。美團續回吐跌4.7％。小米（1810）受惠美國法院暫撤投資禁令的消息，昨急彈7％，報24.35元。科指當中，以聯想集團（0992）跌7％最多，比亞迪電子（0285）及京東（9618）均跌逾6％。

恒指昨日繼續主打金融股，友邦（1299）升4.2％，報100元。建行（0939）升3.3％，工行（1398）、中行（3988）及中銀香港（2388）均升逾2％。藍籌新貴全線跌（見表），當中海底撈（6862）跌逾4％。

瑞銀：成長股估值吸引 續看好A股

內地A股昨日下跌，上證綜指跌0.96％或33點至3419點，滬深300指數跌2.15％或110點至5035點。瑞銀表示，在這波調整期間，內地股市跑輸全球股市，考慮到美國10年期國債收益率上升給高估值的股票帶來壓力，並引發板塊輪動，因此短期內市場波動率仍將高企。但鑑於增長前景強勁，該行認為從長期配置角度，目前內地成長股的估值已經到了具吸引力的水平。因此繼續看好內地股市，並認為今年餘下時間有低雙位數的上行空間。

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