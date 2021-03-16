《華爾街日報》：阿里被要求處置媒體資產

涉事資產或包括《南華早報》

報道表示，自今年初以來，中國監管機構審查了阿里杭州總公司旗下擁有的媒體資產清單；其主要業務是線上零售。

但知情人士稱，中國官方對於阿里在媒體版圖如此擴張感到震驚，並要求阿里制定一項計劃以大幅度削減其媒體資產。

中宣部並無回覆《華爾街日報》查詢，阿里亦表示拒絕就此評論。阿里則在一份聲明中表示，公司在媒體資產只是被動的財務投資者。據報道引述聲明內容，阿里表示對這些媒體公司的投資是為其業務升級提供技術支持，並與其核心商業業務實現商業協同效應，但強調並不會干預或介入公司的日常運營或編輯決定。

由馬雲創立的阿里巴巴多年來匯集了強大的媒體資產組合，當中涵蓋印刷、廣播、數碼、社交媒體和廣告，當中包括美國上市的新浪約三成股權，並擁有幾家知名的中文數碼及印刷新聞媒體，如本港的英文報章《南華早報》等。

報道引述知情人士稱，政府要求阿里處置媒體資產是於近期提出，並指今次是自馬雲公開批評中國金融系統引發的連串爭議中的其中一環，而阿里的影響力已被視為對中國共產黨及其強大的宣傳機器構成嚴重挑戰。

外電：馬雲來回北京杭州 料與中央斡旋

自從螞蟻上市被又煞停後，馬雲本人的動向亦備受關注，早前更一度傳出他失蹤。英國《金融時報》上周則引用飛行追蹤公司Radarbox統計數據編輯的飛行日誌，指馬雲自去年底起飛行次數大減，其間更多次往返北京與阿里的杭州總部，估計他一直努力與中央高層斡旋。