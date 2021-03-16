王潘律師行為二手樓交易龍頭律師行

黃馮律師行事件 凍資逾億

翻查資料，香港律師會以黃馮律師行一名前文員挪用客戶款項為由，在去年12月24日接管該律師行，律師行銀行帳戶內的客戶款項亦一同被凍結。事件至少影響79名事主，共有逾億元資金被凍結。金管局副總裁阮國恒在上月表示，局方已要求客戶的按揭銀行提供適切援助，客戶短期內需要完成的物業交易大部分可以繼續。

阮國恒亦曾經表示，當局已與律師會和銀行公會討論，如何減少同類事件對客戶的影響。銀行公會早前亦表示，銀行已經主動聯絡受影響的客戶，按客戶的情况，靈活處理相關個案，包括提供付款假期安排、過渡貸款等不同財務方案。