王潘律師行為二手樓交易龍頭律師行

【明報專訊】據統計顯示，昨日被部分大型銀行停用的王潘律師行，為去年本港承辦二手樓宇交易金額最多的律師行，市佔率有5.2％，一手樓宇交易則為第四大，登記金額佔6.1％。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，雖然買賣契約一般會提到一旦律師行出現問題，可延長買賣時限，但款項被凍結需數年才能解封，買賣時限難以無限期延長。銀行今次作事先部署，以本票交付王潘處理的按揭款項，應是汲取上次黃馮的經驗，避免客戶款項與律師行帳戶一同被凍結。如果銀行觀察王潘沒有進一步問題，未來或會恢復接納由該行承辦文件。
黃馮律師行事件 凍資逾億
翻查資料，香港律師會以黃馮律師行一名前文員挪用客戶款項為由，在去年12月24日接管該律師行，律師行銀行帳戶內的客戶款項亦一同被凍結。事件至少影響79名事主，共有逾億元資金被凍結。金管局副總裁阮國恒在上月表示，局方已要求客戶的按揭銀行提供適切援助，客戶短期內需要完成的物業交易大部分可以繼續。
阮國恒亦曾經表示，當局已與律師會和銀行公會討論，如何減少同類事件對客戶的影響。銀行公會早前亦表示，銀行已經主動聯絡受影響的客戶，按客戶的情况，靈活處理相關個案，包括提供付款假期安排、過渡貸款等不同財務方案。