經濟

匯豐渣打東亞停用王潘律師行 憂套丁案影響按揭業務 中銀現客改本票交易

【明報專訊】活躍於為銀行經辦按揭文件的王潘律師行，其創辦人王光榮及總經理王德信上周被廉政公署以涉嫌「套丁」拘捕，有銀行擔心該律師行營運或受到影響。匯豐、渣打（2888）和東亞（0023）昨日確認，暫停接受王潘辦理按揭交易，市傳中銀香港（2388）、花旗和工銀亞洲的新按揭申請亦已停用王潘。據了解，中銀香港已向內部發出指示，若已向王潘發出授信文件，將直接以本票向賣方交付款項。業內人士認為，是次與去年底黃馮律師行被接管導致款項被凍結的情况不同，暫時對按揭客戶的影響未算太大。

明報記者 歐陽偉昉

匯豐、渣打和東亞表示，將與客戶聯繫，協助完成相關交易。中銀回覆稱，該行不時檢視處理樓宇按揭的律師行名單，會與聘用王潘律師行的按揭客戶保持緊密溝通。另一家按揭大行恒生（0011）則表示，正密切留意市場發展及客戶需要，該行一貫會不時檢視合作律師行名單及按揭流程，提供合適的安排以協助和保障客戶。金管局則表示，不評論個別個案。

金管局：不評論個別個案

一般而言，買家簽訂臨時買賣合約後，會在銀行的認可名單委任律師行，準備正式買賣合約和樓契，買家確認向銀行提取貸款後，銀行會通知律師行準備按揭契約，買家在律師行簽署文件後，銀行會將貸款交予律師行，再轉交賣方。

據悉，中銀向員工發出指示，若客戶尚未取得額度，則會要求客戶選用其他律師行；若中銀已批出按揭額度，而未向王潘發出授信文件，則會暫緩發出文件，要求前線聯絡客戶查詢會否轉用其他律師行；若已向王潘發出授信文件，客戶仍可繼續使用王潘做交易，但該行會使用本票，直接將款項交予賣方或賣方銀行，有別於將貸款先交予買方律師行的做法。同時，客戶亦可要求轉用其他律師行。

中銀亦在昨日暫停接受王潘處理客戶贖契申請，已提交的申請則不受影響。此外，東亞表示，現有由王潘律師行處理的按揭交易，將以該行發出之本票交收。

沒被接管 料對客戶影響不大

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次只是律師行主要人物被捕，律師行仍在如常運作，與黃馮情况不同，加上銀行以本票直接向賣方交付款項減低風險，如果王潘沒有被接管，相信暫時對客戶的影響不大。

銀行表示可協助客戶轉換律師行，曹德明指出契約一般需要數周準備，若交易限期臨近，未必可以趕及完成交易。費用方面，若王潘已開始為客戶準備文件，客戶應需同時支付新舊律師行的費用。不過律師行一旦被接管，需以年計才能解凍款項，若客戶為求安心，亦可轉換其他律師行。

相關字詞﹕套丁 按揭 王光榮 王潘律師行 黃馮律師行

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