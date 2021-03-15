經濟復蘇 組合可加碼企債

明報記者 龍彩霞

近期投資者擔心通脹故市况較為波動，正如2013年的退市恐慌，當時市場擔心聯儲局快將收緊貨幣政策。政府債券孳息率很可能在2021年趨升，美國國庫抗通脹債券（TIPS）等浮息債券或工具有助對冲利率風險。一如投資者對低流動性資產感興趣，波動性亦與風險資產的表現息息相關。在收益率低企的環境下，投資者將不斷追逐收益，同時亦會日益重視收益的多元化。無論是新興市場債券、資產抵押證券還是企業債券，市場人士很可能會追求投資組合涵蓋更多種類，當中資產類別的周期大多並非完全同步，所以只要同時持有，便能夠提供可持續的回報。若要在2021年達到這個目標，資產抵押證券和按揭抵押證券似乎尤其適合。投資者預期在環球復蘇下持有這類工具有助去槓桿，他相信這一點有望支撐來年這個板塊的表現。

通脹微升有利高收益債

當環球經濟復蘇，利率有上升壓力，但央行的進取行動及溫和的通脹率可助抑制利率的升幅。Jim Cielinski預測經濟復蘇、通脹微升及投資者無止境追逐收益，將會有利高收益債券市場，推高對企業債券和按揭抵押證券的需求。目前的估值無疑已經大致反映預期形勢好轉，但基本因素需要改善，有機會推高今年的回報。

揀股息型ETF 留意掛鈎指數

除了債券外，近年，股息型基金增長速度驚人。過去10年間，股息型ETF錄得1400億美元的淨流入。現有在美國上市的134隻股息型ETF中，近四分之三的基金面世不到10年。現在，隨着股息型ETF產品選擇日益增加，投資者必須明白這些基金不盡相同。由於每隻ETF的基準指數計算方法有別，故揀選時要留意掛鈎的指數。這類基金的特徵包括股息率、股息增長率和股息持久性。投資者物色股票收入機會時，往往首先着眼於基金目前的股息率。12個月收益率指標累計一隻ETF於最近12個月內的收益分派，然後將此數值除以該基金的資產淨值。儘管這個指標有其意義，但由於尚未結合基金的實際情况，故不宜獨立使用。以基金歷史數據及同類策略的目前及歷史數據作為背景，以展示出基金的12個月收益率，有助正確解讀ETF目前的收益率。

儘管這些基金類型相似，但每隻基金所採取的收息股投資組合建構策略各有差異。舉例而言，於2008年2月底，當中收益率最高的基金為WisdomTree U.S. High Dividend ETF (DHS)，其12個月收益率為10.32厘，而收益率最低的基金是Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG)，其12個月收益率為3.09厘。兩者差距達7.23個百分點。疲弱市况中的產品表現說明充分了解這些基金之相關基準結構的具體情况乃至關重要。DHS囤積了已證實派息不穩定的股票，包括許多金融服務公司。VIG則吸納連續10年增加派息的股票，這反映相關股票具派股息持續久。

晨星Ben Johnson：物色低收費基金

晨星亞洲研究部發言人Ben Johnson表示，投資者在仔細審查這類ETF時，要考慮多個因素，包括：價錢、收益率、增長率及持久性。在能削弱產品未來表現的因素中，收費為最穩定、明確及可預測的考慮因素，會直接扣減投資者的收入。建議投資者物色低收費的基金。再者，投資者不能只考慮收益率，而應仔細審查基金的往績背景、其相對於同類ETF的表現，以及基金與背後相關指數建構方法的關係。較高收益率的基金通常會承受更大風險。Johnson建議投資者尋找股息增長率能長期跑贏通脹率的基金。那些專門篩選股息持久性及/或預期股息增長率的基準更有望隨時間推移提高收入，並且通常會投資於擁有經濟實力的企業。投資者應重視股息持久性，在熊市尤須如此。平均而言，在他研究之上例的ETF中，那些專門篩選增加股息及/或穩定股息之股票的基金在全球金融危機期間表現較佳，與同類型基金相比，其股息減幅相對較小。

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