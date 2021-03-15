牽晴間首10日交投急增4倍

明報記者 歐陽慧恩

中原地產分行區域營業經理陳夑佳表示，牽晴間5座高層F室，實用570方呎，3房連套房間隔，以753.8萬元沽出，實呎13225元。原業主2009年239萬元購入單位，帳面獲利約514.8萬元或逾2倍。陳夑佳稱，由於減價盤源逐漸被市場消化，部分單位成交價已比上月初同類單位高約5%，預料屋苑樓價上半年將錄得較顯著升幅。

曼山天際屋1.4億「賣殼」易手

近期特色戶屢獲市場承接。市場消息表示，荔枝角曼克頓山繼早前一個2座極高層5房「樓王」以9100萬元售出後，同座對上一層的頂層複式戶，實用3819方呎，4房間隔，連平台、天台、私人泳池及按摩池，最新於二手市場「賣殼」易手，連三個車位作價約1.4億元，實呎約3.66萬元，預料創同區二手成交價及呎價新高。原業主2007年約8624萬元連三個車位買入，持貨13年多，預料帳面獲利約5376萬元或62%。

收租客連辣稅259萬購「龍牀盤」

新界納米樓二手價亦破頂。市場消息稱，「龍牀盤」屯門菁雋低層31室，實用128方呎，為近年新盤中最細的納米樓，開放式間隔，獲收租客以235萬元承接，實呎18359元。原業主2019年7月以183.4萬元購入，帳面獲利51.6萬元或三成，惟持貨不足3年，須付樓價10%額外印花稅，涉資約23.5萬元。相關費用由買方支付，換言之，買家入市成本高達258.5萬元，折合實呎逾2萬元，創屋苑同類新高。

比墅4200萬易手 11年升14%

過去屢錄二手蝕讓成交的大埔比華利山別墅，新近亦錄得罕見獲利成交。市場消息稱，有關單位為湖景道雙號屋，實用約3000方呎，附設裝修，以4200萬元易手，實呎1.4萬元。原業主2010年5月3700萬元一手購入單位，持貨近11年，帳面獲利約500萬元或14%。

至於部分另類盤近日亦獲迅速承接。市場消息表示，荃灣大窩口昇柏山中層RE室，以698萬元易手，屬市價成交，單位實用520方呎，2房間隔，實呎13423元，據悉同層單位本月初有女租客燒炭自殺。單位原業主2013年467萬元購入上址，帳面獲利231萬元或近五成。

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