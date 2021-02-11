維港滙III昨上樓書 涉388伙料短期推

維港滙I沽206伙套現逾25億

就維港滙III所見，最新一期提供388伙，戶型相對正發售的維港滙I細，標準戶實用277至1001方呎，不設4房間隔，特色單位實用面積則介乎256至1611方呎，今期預計2023年5年落成，比維港滙I樓花期長兩個月。

近六成買家選用建期付款

事實上，維港滙I銷情理想，上周六首度發售後，過去兩日售出共206伙，套現25.2億元，佔可售單位232伙近九成，若以價單發售單位計，已推出的1至3房戶全數沽清，只餘少量開放式單位待售，而4房戶則以招標形式發售。會德豐地產常務董事黃光耀指，維港滙I上周六加推88伙價單，由開放式到3房間隔，實用286至794方呎，折實731至2345萬元，折實實呎22,866至30,227元，折實平均實呎26,463元，比首張價單的24,628元高約7.4%，他表示撇除坐向、樓層同景觀等因素，是次加價0.5至2.5%，今張價單以折實價計市值約12.12億元。

周末一手市場沽約271伙

另信置營業部集團聯席董事田兆源則表示，樓盤上周六已公布2號銷售安排，將於周三（3月17日）發售次輪123伙，包括以價單形式發售的108伙，及15伙招標出售。成交紀錄冊資料顯示，項目上周六售出的204伙，其中119伙單位買家選用建期付款計劃（包括計劃C建期付款、計劃C1建期一按及計劃C2建期備用二按），佔整體約58.3%。

此外，成交紀錄冊資料顯示，嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山剛以招標形式售出一伙標準戶，為1座6樓A室，實用1760方呎，3房間隔連1個車位，成交價9018萬元，實呎51,239元，買家採365天付款計劃並享提早採用該優惠。綜合市場資訊過去兩日市場錄得約271宗一手成交，比前周末約200宗多出約35%，而本月迄今則錄得約720宗成交。