董建華表親沽御花園 14年帳賺4700萬

董建華家族年初1.48億沽愛都大廈單位

資料顯示，董建華家族成員今年初亦以約1.48億元售出中半山愛都大廈高層單位，實用2888方呎，實呎約5.12萬元，無論成交價及呎價料均創屋苑新高。原業主1998年9月、即董建華上任特首後1年多以2000萬元購入，持貨23年帳面獲利約1.28億元或約6.4倍。

另樓齡約56年的東半山玫瑰新邨相連戶以1.75億破頂價成交，令市場嘩然後，同區樓齡約31年的黃泥涌峽道蔚豪苑，亦錄大額二手成交。

蔚豪苑4房6200萬沽 14年升近2倍

中原豪宅高級資深分區聯席董事張偉光表示，蔚豪苑A座中層1室，實用面積1638方呎，4房套間隔，以6200萬元易手，實呎37,851元。買家屬用家，原業主2007年2188萬元買入單位，持貨14年，帳面獲利4012萬元或1.8倍。雖然樓市轉旺，但仍有業主持貨多年帳面僅輕微升值，其中中半山君珀中層B室3房戶，成交價約6700萬元，以單位實用1482方呎計，實呎45,209元，原業主2012年以6643萬元購入，持貨9年帳面僅獲利57萬元，升值不足1%。