沙田第一城2房連天台616萬沽 實呎逼2.2萬創新高

美聯物業助理聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城39座頂層連天台單位，實用284方呎，以616萬元成交，實呎21,690元，呎價創屋苑歷史新高。資料顯示，原業主於2016年底以430萬元購入，持貨約4年半，帳面獲利約186萬元，賺幅43%。

屋苑對上一個連天台戶最高成交紀錄，為去年7月，位於40座頂層連天台戶，實用304方呎，2房間隔，以626萬元易手，實呎20,592元，一度創屋苑呎價紀錄。本月至今不足半月，沙田第一城已錄20宗成交，較上月同期14宗增43%。

新盤熱賣 十大屋苑周末27宗

除了沙田第一城錄破頂價成交外，十大屋苑周末交投活躍，可謂價量齊升。中原地產統計，十大屋苑剛過去周末錄27宗成交，較對上周末同期再升22.7%，連升2周，其中天水圍嘉湖山莊周末錄5宗，較上周同期升4倍。另美聯分行統計亦顯示，剛過去周末十大屋苑共錄28宗成交，較對上周末升約7.7%，並連續4個周末企穩逾20宗的活躍水平。

西南九龍長沙灣維港滙銷情理想，亦刺激荔枝角老牌屋苑美孚新邨周末連錄4宗成交。

美孚新邨周末連錄4宗成交

美聯高級區域營業董事吳志輝表示，其中美孚新邨4期百老匯街97號高層C室，實用面積752方呎，3房間隔，望內園景，以約990萬元成交，實呎13,165元。原業主2005年2月以約323.8萬元購入上址，帳面大幅獲利約666.2萬元或逾2倍。

美聯高級分區營業經理陳彪亦指，鰂魚涌太古城本月不足半月暫錄約17宗成交，其中太古城恒山閣中層H室，實用面積593方呎，2房間隔，以1080萬元成交，屬市價水平，實呎18,212元。

水藍‧天岸複式2150萬沽 12年升逾四成

另外，東涌水藍‧天岸錄得罕見複式二手成交。利嘉閣助理分區經理劉景駿表示，東涌水藍‧天岸5座高層複式戶，實用面積1376方呎，3房套連工人套間隔，望海景，區內換樓客以2,150萬元承接，實呎15,625元。原業主2008年8月1494.3萬元購入上述單位，持貨不足13年，帳面獲利655.7萬元或約44%。