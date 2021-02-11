欣圖軒疫下誕全港資助房屋樓王 3房1120萬易手 將軍澳二手不足半月破200宗

明報記者 林尚民

樓齡約23年的欣圖軒，位處何文田忠孝街，鄰近多個新晉豪宅屋苑，兼享名校網，過往曾誕生多個資助房屋樓王。

土地註冊處顯示，欣圖軒一個實用725方呎的2座低層D單位，3房連套房間隔，本月初以1120萬元已補價易手，實呎15,448元，除創屋苑新高成交價外，更貴絕全港資助房屋。原業主2010年以530萬元已補價購入，持貨約11年帳面獲利590萬元或1.1倍。資料顯示，屋苑對上一宗高價成交，要追溯至去年5月，一個實用面積同為725方呎的1座中層J室，以1095.5萬元已補價售出，當時已創下全港資助房屋成交價新高，實呎15,110元，即最新紀錄較約10個月前推高約2%。

牽晴間3房逼千萬 同類新高

除欣圖軒外，過往亦有部分居屋、夾屋錄得逾千萬元成交，主要集中於鰂魚涌居屋康山花園、旺角居屋富榮花園及青衣夾屋宏福花園，其中一向盛產居屋王的康山花園，一個實用592方呎的2座高層F室，去年4月便以1068萬元已補價售出，實呎18,041元；而富榮花園17座中層A室，實用同為592方呎，2018年7月以1065萬元已補價售出，實呎17,990元，上述兩伙成交價，至今仍為該屋苑最高紀錄。

翠華2房實呎逾1.9萬逼高峰

此外，破頂潮亦蔓延至新界北。利嘉閣市務經理黃毓文表示，粉嶺牽晴間7座中層C室，實用面積719方呎，3房套間隔，以975萬元易手，實呎13,561元，成交價為屋苑同類新高，較2019年4月8座高層C室940萬元高35萬元或約4%。原業主2008年5月以約330萬元購入，持貨約13年，帳面獲利約645萬元，賺幅近2倍。市場消息亦指，沙田翠華花園B座中層4室，實用215方呎，2房間隔，則以410萬元成交，實呎19,070，呎價逼近去年中屋苑19,488元歷史高位。原業主2016年底325萬元購入單位，持貨4年多，帳面獲利85萬元或26%。

另中原地產高級資深營業董事譚桂貞指，連同私樓及居屋在內，將軍澳本月至今已錄得超過200宗二手成交，對比上月同期的131宗多出逾五成，估計本月全月成交量將達350宗水平，與上月全月相若。

利嘉閣地產首席聯席董事蔡庭勇表示，將軍澳廣場3A座低層A室，實用476方呎，2房間隔，以769萬元成交，實呎16,155元，原業主2010年以約255萬元買入單位，持貨約11年帳面獲利約514萬元或2倍。