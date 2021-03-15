馬泰陽：豪宅供應少 資金續追捧

BSD回升 不排除「新香港人」入市

為何疫情走勢反覆不定下買家仍有信心入市？事實上，經歷逾一年抗疫，不少人已適應疫下生活新常態，而且樓價去年在疫情陰霾下仍力保不失，錄輕微升幅，可見樓市硬淨，故疫情走勢對市民入市的影響不及爆發之初。

市場氣氛升溫，不少投資者及外來買家紛紛出動入市，綜合稅務局資料，2月份BSD(買家印花稅)個案錄58宗，按月急升約41.5%，並創3個月新高，除部分以公司名義入市外，即使目前仍未通關，惟不排除部分尚未成為永久性居民的「新香港人」入市，帶動BSD個案回升。至於15%新住宅印花稅方面，相信市况回暖，加上低息持續，吸引部分長線投資者入市，帶動15%新住宅印花稅個案由1月170宗回升至2月份223宗，按月升約31.2%。

一手新盤連環啟動攻勢，帶動整體樓市氣氛更趨活躍，二手交投同步暢旺，刺激購買力釋放。雖然疫情起伏不定，不過隨着疫苗接種計劃繼續，市場憧憬未來恢復通關，不少實力買家偷步入市優質豪宅物業，豪宅交投量額有力看高一線。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]