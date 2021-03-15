布少明：樓市續現利好因素

反映業主放盤心態的美聯信心指數（MCI）最新指數報68.6點，按周升0.6點，已連升五周，累計升幅近18%，反映減價盤數目減幅顯著，即除了買家入市踴躍外，業主持貨信心同樣增強。樓價方面，美聯樓價指數連升兩周，最新報164.42點，按周續升近0.3%；較四周前則升0.46%。2021年迄今更累升約0.6%。特別值得留意的是，豪宅交投已經起動。3月份樓市連環錄得豪宅成交，當中不乏「億億聲」大刁，可見有買家趁中港恢復通關前偷步搶盤。配合近期賣地呎價又破關，山頂文輝道9號及11號早前以72.5億元批出，樓面呎價高逾5萬元，創全港住宅官地呎價新高，反映發展商亦對豪宅市場「真金白銀」投下信心一票。

依此觀察，暫時樓市的強勢不止限於中型物業或中小型的「上車」物業，同時涵蓋豪宅，甚至是超豪宅的類別，可見樓市的反彈面相當全面，豪宅價格甚有機會跑贏大市。最近市場亦出現新利好因素。首先美國終於對1.9萬億元的抗疫刺激經濟方案「開綠燈」，意味着新一輪量寬又再啟動，在資金氾濫下，持有現金只會被通脹蠶食，相信投資者將投放資金於資產市場，在疫情期間表現理想的香港樓市，相信定當受惠。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]