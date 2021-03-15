廖偉強：豪宅起步追落後

地產代理的工作看似簡單，很多人以為只是帶帶買家睇樓，客人合適之後，和業主談判一下，就很容易做成生意，這些觀點筆者只能認同一小部分，地產代理能夠促成交易，過程中需要付出很多。市道低迷時，大部分買家都不願意入市，就算想入市的買家都會不斷鋤價，心態上永遠都是低處未算低；相反，市况好轉時，業主又會不斷反價，代理從中要不斷斡旋，即使付出了很多工夫，也很容易就此白費了！

香港大約有750萬人口，每年只要1%有能力及願意入市的買家進場，已足以消耗全年住宅的交投量。况且自從2003年後，香港樓價從來未有大幅回落過，樓價的升幅足以令很多家庭都有能力再購置其他物業；所以，近年有很多年輕人都在父母的支援下入市，這批客源就是市場的生力軍。

投資者入市房地產從來都是寧買當頭起，富豪級的買家這樣取態更為強烈，因此今年農曆新年後，市場的成交大幅增加；停滯已久的豪宅市場亦明顯追落後，繼之前多幅豪宅地高價售出後，豪宅物業近期交投暢旺，特色單位更屢創新高價，除了豪宅轉熱外，這個信號亦帶旺了整體市場，在買家及投資者你追我趕之下，整體成交量急增，樓價亦開始步入升軌。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]