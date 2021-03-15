經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：港樓港股炒落後

【明報專訊】美國10年期債息孳息率較早前一度升上1.6厘，引致全球股市、金市憂心加息問題將至而大幅波動。美國經濟難復上世紀七八十年代頂峰，加息實屬言之過早。新冠疫苗陸續投入應用，有機會推動全球經濟從谷底反彈，有助投資市場靠穩。債息高升之後，已經見回軟，投資市場股市樓市亦暫告回穩。現在世界各大藥廠所生產的新冠病毒疫苗愈來愈多，達致疫苗投產的藥廠數目亦在增加中，疫苗供應量將會漸趨普及，將會抑止疫情蔓延。部分地區已準備恢復通關，屆時全球經濟將會陸續改善。

經濟止跌回穩將有助提振投資市場信心，儘管較早之前憂心美國債息回升導致加息以至通脹重臨，屬言之尚早。因為世界各地的經濟步伐依然虛浮，只會蹣跚前進，難以大踏步飛躍。

美國及歐洲的救市方案尚未正式推行，即使資金到位，也得逐步流入市場，慢慢才會見效。現在美國及歐洲的救市方案仍未正式落實，經濟不容易躍進。而且今次新型肺炎疫情對世界經濟破壞程度，比起2008年環球金融海嘯更深，重新站立起來需要更長時間。

投資市場一般走前實體經濟

不過，投資市場往往是早着先鞭，若已預期經濟即將改善，資金會先行投入股市及樓市等投資市場。所以，筆者認為世界經濟最惡劣時刻已成過去，經濟會漸漸好轉，但投資市場的起動會比實體經濟快。香港樓市及股市在去年表現不及美國等地方，具備着炒落後概念。加上美國及歐洲的新一輪量寬尚未落實，未來資金也會有部分流入各地投資市場，本港樓市股市不宜言淡。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]

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