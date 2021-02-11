摩根大通亞洲：博科技股反彈 納指購10183

摩根大通美股指數輪證資金流顯示，投資者近期主要以部署淡倉為主。過去1個月，累計有逾1300萬港元流入認沽證。如投資者認為美國科技股有機會進一步向下調整，或可考慮利用認沽證部署跌市或對冲風險。看淡可留意納指沽10184，行使價11000點，實際槓桿約7.4倍，2021年6月18日到期。相反如希望捕捉納指反彈，可留意納指購10183，行使價14000點，實際槓桿約10.5倍，2021年6月18日到期。

（數據截至2021年3月12日港股收市）

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