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瑞銀亞洲：股價逆市升逾4% 小米購27446

【明報專訊】港股上周五受外圍利好因素刺激高開，之後友邦（1299）公布業績比預期差，加上有報道指騰訊（0700）被列為加強監管的下一個目標，恒指急跌，失守29000點收市。

騰訊遭加強監管，令股價受挫，不過根據瑞銀上周五紀錄，有大量資金買入認購證博騰訊股價反彈。如投資者看好騰訊，可留意認購20555，行使價756.05元，2021年8月到期，有效槓桿約6倍。

ATMX上周五只有小米（1810）在逆市中靠穩，小米同日發公告指董事會決定行使最多100億元股份回購授權，消息令股價升逾4%，收市報22.75元。如投資者看好小米的升勢可持續，可留意認購27446，行使價28.93元，2021年8月到期，有效槓桿約4.5倍。相反，如投資者看淡小米，可留意認沽28122，行使價19.88元，2021年9月到期，有效槓桿約3.2倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]

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