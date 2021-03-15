開證券戶口賺2700元有法

股票轉倉至富途 可獲300元超市禮券

不少證券行都會推出開戶送股票的優惠，就以富途牛牛（FUTU）為例，由即日至今年4月30日前，於線上開通港股及美股交易帳戶，並首次存入1萬元資金，就可獲證券一世免佣及1股可口可樂（KO）。以上周五收市價50.36美元計，即價值390.29港元。另外，如將股票由其他證券行轉入，即可獲300元超市禮券。

耀才證券的開戶禮品亦相當吸引，申請人無論以線上或線下渠道開戶，同時登記「耀才送您20股盈富基金加10股匯豐控股」優惠，於90天內完成一次過存入1萬元或以上資金、再完成一宗港股或A股買入交易（認購新股不計算在內），即可獲贈20股盈富基金（2800），以上周五29元收市價計算，即價值580港元。若要獲得10股匯控（0005），就要求用戶在「7個月免佣優惠（先收後回）」期內的第一個月，佣金達2000港元或以上，以公司收取0.0668%佣金計，即首月交易金額要達到300萬元，才有機會獲10股匯控。

uSMART送免費門診會籍

至於uSMART盈立智投於推廣期內（即日起直至另行通知），以網上指定連結註冊uSMART 股票戶口，並首次存入1萬元資金，即可獲1股英國石油（BP），以上周五收市價26.96美元計，即價值約208.94港元。另外，成功註冊並在開戶後15天內，完成一筆買入股票金額達500港元或以上，可獲BowtieGo 1年免費門診醫療福利會籍，會籍價值648元，用戶於公司指定醫療網絡就醫，診金平均最低可低至半價。

華盛線上開戶完成交易 送1股蔚來

華盛證券亦推出開戶送股優惠，由即日至3月31日於線上開戶，並完成一次港股或美股或碎股交易，即可獲1股蔚來汽車（NIO），以上周五45.5美元收市價計算，即價值約352.6港元。此外，將豁免港股現金新股認購手續費至今年底，以及港股買賣無限免佣。

富元按存入金額 送中電股份

至於其他證券行亦有推出開戶送股優惠，與上述4家券行的分別是要透過指定平台，包括MoneyHero、MoneySmart或Planto申請，才可有機會得到免費股票。以微牛證券為例，即日至本月底，如透過上述指定平台開戶並至少完成一次港股買入交易，除可獲港股交易一世免佣，另可獲得2股阿里巴巴（9988），以上周五收市價226元計，即價值452元。

富元證券則贈送中電（0002），不過要求客戶存入指定金額才可獲得相應股數。凡經指定網上平台開戶，可永久豁免買賣佣金收費及不徵收平台費。開戶後首次存入2萬元至4.99萬元，可獲2股中電；存入5萬元至9.99萬元，可獲3股中電；存入10萬元至49.99萬元，可獲5股中電等，贈送上限為10股。以上周五收市價計，每股價值73.65元，即存入2萬元僅可獲147.3元，比起其他證券行的存入資金較高，但所贈送的金額較低。

指定平台開戶 華泰 30天港股美股免佣金

華泰國際漲樂全球通（港股）開戶亦送碎股，經指定網絡平台開戶，即送30天港股美股免佣金，新股認購免手續費及3股南方恒生科技ETF （3033），以上周五收市價8.415元計，即價值25.245元。另存入2萬元以上，即送1股價值約226元的阿里巴巴。不過要留意，30天過後將會收費，會費由每月8元至88元不等。

至於其他證券行未有送股活動，如投資者依照上述指引開戶，並存入指定金額（假設分別於富元證券、華泰國際首次存入2萬元）及轉倉至富途牛牛，可獲得價值約2388.6元碎股及300元超市禮券，共可賺約2700元。

明報記者 黃清瑤

[幫你格價]