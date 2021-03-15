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經濟
2021年3月15日星期一
環球經濟數據
佳兆業確認入股啟德住宅地 傳已委高層入局 伙歐亞平組全中資組合
郭氏家族連購5港地 子女涉足其他行業
余偉文：獨立司法不變 助外資放心留港
金管局3方面推動金融科技發展
小米：續促美法院撤禁令
嘉年華郵輪：須兩年復原
瑞銀劉鳴鏑：中資科網醫療料調整至下月 盈利能見度高股份可突圍
中美高官本周會面 左右港股後市
恒生陸庭龍上期測中銀行股續升
東方匯理財管Davis Hall：美債息急升 或屬礦井中金絲雀
市場推升美債息 測試聯儲局貨幣政策
百度憧憬AI開花結果
名牌二手買賣平台擬攻日韓 港1月交易增1.3倍 Vestiaire創辦人讚消費力仍高
陽光房託大新金融中心 力吸金融服務業落戶
俊和擬引新建築技術省成本
內地金融數據平台 百融雲創獲批上市
臨時負壓設備 靈活組裝抗疫
研發流動洗澡機 為長期臥牀者洗澡
張兆聰：減持中資股加碼美股
李澄幸：買純保險注意事項
環球經濟數據
金子：內房強者愈強 潤地購26528
張兆聰：開發商突圍 物管成突破口
蔡金強：人沒夢想跟鹹魚有何分別
簡志健、傅可怡：Peloton成功建立宗教式傳銷
陳大為：資產價格未夠軟 10年債息未升完
謝偉銓：解決房屋問題 根治深層矛盾
艾雲豪：「一炮而紅」非年輕人專利
開證券戶口賺2700元有法
沈永年：政府支持規劃 新區具價值
趙海珠：美元短線走勢 還看債息去向
謝紹榮：「量寬效應」大戰「債息上揚」未完
陸振球：美金融股受惠債息升
陸振球：沒有人想慢慢致富
林少陽：美債息今年底前或升穿2厘
技術取勝：龍湖處50周線之上
李聲揚：佐丹奴待調整後買
蘇沛豐：舊經濟股追落後 世茂現價吸納
李順威：科技股逢低買轉逢高沽
劉思明：高估值股望喘定 先撈績優股
何啟聰：阿里抗跌力強 看好購27419
瑞銀亞洲：股價逆市升逾4% 小米購27446
摩根大通亞洲：博科技股反彈 納指購10183
周顯：百度上市前已炒了一轉
張佩儀：可扣稅自願供款 為未來做好準備
王弼：信國家 買中海油！
曾淵滄：壞消息盡出 低吸港鐵
湯文亮：中央藉港選舉尋合適制度
陳永傑：港樓港股炒落後
廖偉強：豪宅起步追落後
布少明：樓市續現利好因素
馬泰陽：豪宅供應少 資金續追捧
欣圖軒疫下誕全港資助房屋樓王 3房1120萬易手 將軍澳二手不足半月破200宗
沙田第一城2房連天台616萬沽 實呎逼2.2萬創新高
董建華表親沽御花園 14年帳賺4700萬
維港滙III昨上樓書 涉388伙料短期推
瓏璽3房月租4.2萬 呎租45元
SILVERSANDS 享海星灣全海景
牽晴間首10日交投急增4倍
經濟復蘇 組合可加碼企債
環球經濟數據
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球經濟數據]
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佳兆業確認入股啟德住宅地 傳已委高層入局 伙歐亞平組全中資組合
郭氏家族連購5港地 子女涉足其他行業
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廖偉強：豪宅起步追落後
布少明：樓市續現利好因素
馬泰陽：豪宅供應少 資金續追捧
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沙田第一城2房連天台616萬沽 實呎逼2.2萬創新高
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