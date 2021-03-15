李澄幸：買純保險注意事項

至於是否買「純保險」或者強調完全沒有儲蓄成分必定更好，其實需要視乎自身需要而定。就人壽保險而言，最基本的目的，就是在你意外身故後，為你的家人或受供養人提供財務保障，比如說你有小孩、需供養伴侶、父母或親人、或你有債務（例如按揭貸款）。所以，人生不同階段有不同的需要，比如說一個退休人士已經沒有家庭經濟負擔，子女已有獨立的經濟能力，對人壽保險的需求也會降低。定期人壽可以在人生某些階段，以具競爭力的成本增加「額外保障」。最終，還是要看自己的理財需求而定，人壽保險以外的保險都一樣。

人生不同階段 人壽保險需求不同

提到儲蓄，保險是工具之一，但當然不是唯一的選擇。高先生提到不如多買「純保險」的產品，拿節省的保費去投資，理論上是可行的，但仍然有以下的注意事項。第一，視乎自身的投資能力與經驗，不投資輸通脹，胡亂投資則會輸本金，所以自行投資是否必定更優勝，很難一概而論；第二，自身要有良好的理財紀律，節省下來的保費是否真的拿去投資，如果最終拿去消費，則有違原意。所以，最好是制定投資計劃，比如以月供的形式，投資於合適的基金，對投資經驗不太足夠的朋友而言，是比較好的選擇。第三，如果投資的目的是儲備資金供退休或退休後的保費支出，請緊記堅持長線投資，不要以短線的心態去炒賣。事實上，複息效應是每個投資者都能享受到的，每月儲蓄2000元，假設年回報是6%，25年都可以累積到約138萬元。

香港財務策劃師學會主席

[李澄幸 理財信箱]