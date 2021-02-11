名牌二手買賣平台擬攻日韓 港1月交易增1.3倍 Vestiaire創辦人讚消費力仍高

明報記者 蕭嘉聰

Vestiaire Collective成立於2009年，現時平台有1100萬名用家，共有逾250萬件單品可供交易，平均消費額約300歐元。當客人買入商品，賣家就要把產品寄往平台的運輸中心，Vestiaire Collective 會負責驗證產品真假及進行質量檢查，通過後才會將貨品送到客人手上。平台將不會寄出鑑定為假貨的產品，如果質量與圖片有出入，亦會通知買賣兩方再作協商。

疫情令港人「重新了解你的衣櫥」

Fanny Moizant表示，平台成立的年份適逢金融海嘯，並在困難時刻蓬勃發展。去年爆發疫情，人們大多留在家中，自然就會上網，令零售轉移至網上消費。此外，消費者在疫情期間有較多時間在家整理衣櫥，更能意識到有什麼擁有、但不再使用的物品可以出售，令二手貨品供應明顯增長。她又指，去年雖有疫情影響，不過平台業務由供應帶動需求，對業務而言是很好的一年。同時，由於價格更加實惠及可持續發展，人們亦傾向購買二手物品。她認為，香港對平台而言是一個絕佳市場，消費者擁有大量物品、衣櫥全滿，而且有著多年時尚及奢侈品消費經驗，雖然整體奢侈品銷售或受到疫情影響而下跌，但二手市場有更大發展空間。

暫時無意發展內地市場

Vestiaire Collective完成新一輪融資後成為「獨角獸企業」，Fanny Moizant笑言這是對平台一個巨大認可，資金將繼續用於專注可持續發展，公司亦正申請成為共益企業（B Corp）。另公司下一站有意發展日本及韓國市場，至於中國雖是一個巨大且極有吸引力市場，但考慮到平台現時的容量，需要多了解中國市場特點才能考慮未來發展。