百度憧憬AI開花結果

明報記者 王俊騏

百度美股股價自去年底起持續向上，即使近期跟隨其他科技股回落，年初以來都升了26%，上月總市值突破1000億美元，股價最高見354.82美元。受疫情影響，百度去年收入1071億元（人民幣．下同），按年接近持平，淨利潤則扭虧為盈。中信里昂、高盛、美銀為公司今次香港上市聯席保薦人。

於2000年成立的百度，由李彥宏及徐勇兩人創立，初以網絡搜尋器起家，2005年於美國納斯達克上市。直至今年2月，百度於數據分析公司Alexa的全球搜尋器排名中排第二，內地市場則排榜首。公司定位為擁有互聯網基礎的人工智能公司，自2010年起一直投資人工智能以提升搜索及變現能力，並使用核心人工智能技術引擎「百度大腦」開發業務。核心業務由人工智能驅動，貢獻超過七成總收入，並分別為三大增長引擎，百度雲、智能駕駛及移動生態。

三大增長引擎：百度雲智能駕駛移動生態

移動生態涉及數十個應用程式，包括核心百度App，直至去年底每月活躍用戶達5.44億；還有短視頻的「好看視頻」，及社交媒體「百度貼吧」。百度主要提供開放平台，通過百度的人工智能支持整合廣泛的第三方長尾（ Long Tail）內容及服務，即較小眾的服務及商品，幫助社區連結及分享知識與信息。智能雲則是人工智能解決方案，提供與眾不同的全面雲服務及解決方案，包括PaaS、SaaS及IaaS，更是四大公有雲服務提供商之一。至於智能駕駛與其他增長計劃 ，當中的自動駕駛服務包括高精地圖、自主泊車及自動導航，還提供智能電動汽車及robotaxi車隊，搭載DuerOS智能助手的智能設備，及人工智能晶片開發。

打造汽車界Android平台「Apollo」

在近年互聯網大戰中，百度明顯落後於兩大巨頭騰訊及阿里，更被美團（3690）等新勢力從後追趕。不過，百度早年投入人工智能發展成熟漸獲成果，版圖廣泛，有百度翻譯、百度地圖及機器人等、但最成功暫時仍數自動駕駛。早在2017年，百度已推出自動駕駛開放平台阿波羅（Apollo），希望形成一個圍繞百度的生態圈，建立猶如汽車界的Android平台。截至去年底，Apollo在中國的自動駕駛牌照已達到199張，更與10間車廠簽訂了戰略協議，通過Apollo向各車廠汽車提供不同功能。公司早前更與吉利汽車（0175）母企，正式合資成立新能源汽車企業，合資車廠名為「集度汽車」。百度的自動駕駛技術有領先優勢，加上手頭資金充足，今次與具備產能優勢的吉利合作，可望於電動車市場搶奪一席。

不過，反壟斷對於內地互聯網科企仍是揮之不去的陰影。百度在招股文件中都披露，1月時曾被國家市場監管總局，以涉及一宗反壟斷行為罰款50萬元。反壟斷浪潮可能還會陸續有來。

東驥龐寶林：宜棄孖展用現金抽

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，百度值得一抽，但宜用真金白銀抽，不需要運用到孖展。投資者也不需太快下決定，可待至招股截止日前，視乎美股反彈後科技股會否出現回吐，屆時可趁機於美股低吸百度。他續稱，百度值得中長線持有，在人工智能及無人駕駛汽車技術方面於全球領先，開放予各車廠使用的平台MaaS成績不錯，無人駕駛系統級數也理應更勝電動車龍頭Tesla，可以做到全面自動，研究里數及經驗等等都勝於同類對手，未來增長空間大。百度的電動車晶片也屬於自家設計，只是問題出於代工方面，目前台積電及三星電子短線供貨量短缺，有可能影響電動車產量。

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