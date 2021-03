東方匯理財管Davis Hall：美債息急升 或屬礦井中金絲雀

Hall表示,美國總統拜登在今年1月上任後已決定大幹一場(Act Big),採取更多刺激經濟措施,除了獲國會通過的1.9萬億美元救市方案,後續料還會巨額發債投資基建,故他預測,美國政府今年需要就國債再融資(rollover)金額屬歷來最多(8萬億美元),而且另要發行新債再集資2萬億美元,整體發債規模料高達10萬億美元。

雖然環球金融市場傳統上視美國國債為流通性最高、最安全的資產,但Hall分析,此假設今年可能會面對嚴峻挑戰(may well be tested in earnest this year),原因是在今年美國政府要向市場發債10萬億美元的時候,市場對這些債券需求正好減弱,故Hall預期,美國政府去年就發債享受了歷來最低的融資成本後,今年不可避免要面對融資成本上升的挑戰,特別是外國投資者現正要求更高息率才願購買及持有美國國債:「投資者信心向來都是善變的,隨時可以拋售美國國債轉投其他資產,尤其是假如聯儲局無法支持美元匯價的話」。

10年債息短期料區間上落 中長期仍看升

為何投資者近月對美國國債需求轉弱呢?Hall解釋,由全球商品價格急升所帶動的通脹勢頭明顯,而且由於去年受疫情影響的低基數影響,美國未來幾個月通脹率按年急升可期,屆時通脹率將超過10年期國債孳息率,出現「實質負利率」,打擊有關國債投資價值。Hall表示,其實近月不止美國10年期國債孳息率升勢加快,其他年期債息均向上,即使白宮官員已開始發表言論企圖令債息升勢放緩,但Hall認為暫時作用不大,他形容,美國政府短期將要大舉發債集資,面對近月國債息率急升,等於要債券市場消化一杯非常苦的雞尾酒(a very bitter cocktail)。

綜合而言,Hall預測,美國10年國債孳息率短期將在1.25厘至1.65厘上落,觀望當地大量民眾接種疫苗後、重啟經濟的情况是否理想。

不過Hall強調,該長債息率已經見底,當美國經濟回復正常後,會有更大的上升空間,因此債券投資者在今年及以後一段長時間要為組合妥善管理存續期風險(duration risk、即若持有10年期等長年期債券、一旦市場利率回升令債價下跌帶來的風險)。

*礦井中的金絲雀:由於金絲雀對毒氣敏感度超過人類,過去礦工會帶同金絲雀採礦,一旦井下有毒氣,金絲雀便會率先中毒身故,礦工由此知道是危機先兆,可以逃生。

[封面故事]