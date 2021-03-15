瑞銀劉鳴鏑：中資科網醫療料調整至下月 盈利能見度高股份可突圍

【明報專訊】美國10年期國債孳息率上周續漲，最高報1.6405厘，收報1.6247厘，均屬逾13個月來高位，意味全球資金成本上升，恒指上周下跌358點或1.23%，價值股跑贏增長股的趨勢亦持續，今期封面故事專訪瑞銀中國策略主管劉鳴鏑及東方匯理財富管理亞洲資本市場主管Davis Hall分析最新形勢。劉鳴鏑預測，美國10年期國債孳息率今年及明年將分別升至1.8厘及2.2厘，壓抑增長股估值，並估計中資科網股及醫療股在本月及下月將繼續調整，個別公司若能有較高的盈利增長能見度，始可突圍而出。Hall則認為，近月美債息急升可能是危機的先兆，因為美國政府今年發債規模料達10萬億美元，屬歷來最高，將考驗市場的承接力。
明報記者 葉創成
劉鳴鏑上周五接受訪問時分析，隨着美國總統拜登所領導的新政府已通過1.9萬億美元刺激經濟方案，今年美國GDP增長率可望上調，支持美國10年期國債孳息率進一步向好，瑞銀予該息率今年及明年目標分別見1.8厘及2.2厘。
料美政府發短債融資 緩長債息升影響
有分析認為，美國政府今年需要就國債再融資（roll over）金額高達8萬億美元，屬歷來最多，而且另要發行新債再集資2萬億美元，整體發債規模料高達10萬億美元，聯儲局應該會盡力壓低債息，以便美國政府可以低息發債。
劉鳴鏑估計，美國政府主要會發行票據（存續期於1年或以下）來融資，故即使它大幅舉債，市場需要承擔的存續期風險或利率風險亦不會顯著增加。
事實上，目前美國國債「孳息率曲線」（Yield Curve）已變得頗為陡斜，即長年期國債孳息率遠較短年期為高，例如即使10年期孳息率上周五收報1.6247厘創逾13個月高位，惟1年期及2年期票據/債券孳息率分別低至0.07厘及0.149厘（見圖），可見市場對聯儲局未來兩年繼續保持低息環境仍有信心，美國政府若發行短年期的票據/債券，融資成本仍然很低。聯儲局將於當地時間本周二及周三（16日及17日）進行議息會議，跟着料會舉行記者會，屆時當局官員相信會回應近日美長債息率急升的影響，值得密切留意。
去年3月中下旬港股回升以來，至今年2月農曆新年假期前，不少中資科網股及醫療股的股價升幅達數倍，表現遠遠跑贏恒指，即使部分股份短期沒有盈利，惟投資者看好其業務前景，焦聚於它們3至5年後、甚至是10至15年後的盈利表現。由於這些增長股的現值（Present Value），大部分均來自預期未來高速增長的盈利，隨着美國10年期國債孳息率近日急升，增長股未來盈利現時需要以更高的折現率（discount rate）折算回現值，估值因此大跌，拖累股價急回。
「處每年一至兩次大調整期」
劉鳴鏑則認為，在本月及下月中資科技股及醫療股，甚至整體中資股也會繼續回調及整固，而個別公司在日後業績期若能就每股盈利增長提供更高的能見度，便有機會重拾升浪，「（美國國債）債券市場需要反映增長在變好，股票市場在頭寸方面，對不同行業，不同的股票配置要有變化，我們就在調整期。每一年股市都會有這樣和那樣的原因有一次到兩次的大調整，所以我們現在的視窗就是今年的大調整之一」。
中長線看好「從0到1」企業
另外，在2016年至2020年內地「十三五規劃」期間，食正「互聯網+」國策的科網股王騰訊（0700）股價勁升2.7倍獨領風騷，劉鳴鏑分析，根據剛在上周全國兩會通過的「十四五規劃」綱領，未來5年（2021至2025年）中國創新所帶來的投資機會將會百花齊放，「在『十三五（規劃）』的時候創新或者產業政策非常簡明扼要，包括互聯網+和新經濟，對我們投資的指導意義是非常好的。到了『十四五』規劃期間，我們在是次兩會能夠很明確的了解到要全面的創新，就是各行各業的創新，例如新能源汽車、可再生能源、5G、物聯網、高端製造、醫療醫藥，很多細分行業的龍頭都可以看到這些迹象的」。
劉鳴鏑續說，將中資股與全球同業作比較，市場會就「品牌、創新及平台」等三項要素給予中資股高估值，她相信企業藉着創新可以提高價格、毛利率及淨利率，因此建議投資者在「十四五規劃」期間一定非常關注創新，可以去投資「從0到1」的企業。（編按：「從0到1」意念來自PayPal創辦人Peter Thiel的著作《Zero to One》，意思指創造新事物）。
去年底已重倉工業原材料股 A股選擇較多
雖然「中國創新」是「十四五規劃」、未來5年中資股重大投資主題，具備強大創新能力的中資科網股及醫療股中長期料有不少投資機會，惟受制於美國債息近月趨升，該兩大板塊本月及下月料繼續調整，短期投資者應該如何部署呢？劉鳴鏑透露，瑞銀在去年12月發表「模擬倉」的配置時，倉位最多的是周期股，當中涉及的板塊包括工業及原材料，而在滬深300指數和滬深500指數內有較多相關股份。劉鳴鏑續說，最理想的周期股是有成長性的周期，瑞銀在工程機械、自動化設備及化學等行業都可找到明確的投資機會。
值得注意的是，根據基準情景，瑞銀予滬深300指數今年底目標價為6100點，對比上周五收市價5146點，潛在升幅達18.53%，而該行予恒指今年底目標價為30600點，潛在升幅僅6.48%，MSCI中國指數至年底潛在升幅則有11.50%。
恒指前周回升118點或0.41%後，上周一至周四仍然反覆向好，惟隨着美國10年國債孳息率再次破頂，周五沽壓湧現，大跌645點或2.2%，拖累全周亦下挫358點或1.23%，而52隻藍籌中有32隻上升、20隻下跌，並且延續農曆新年假期復市後價值股跑贏增長股的趨勢，五大升幅藍籌均是舊經濟股，小米集團（1810）及騰訊控股（0700）等兩大新經濟股分別是第三及第五大跌幅藍籌。