瑞銀劉鳴鏑：中資科網醫療料調整至下月 盈利能見度高股份可突圍

明報記者 葉創成

劉鳴鏑上周五接受訪問時分析，隨着美國總統拜登所領導的新政府已通過1.9萬億美元刺激經濟方案，今年美國GDP增長率可望上調，支持美國10年期國債孳息率進一步向好，瑞銀予該息率今年及明年目標分別見1.8厘及2.2厘。

料美政府發短債融資 緩長債息升影響

有分析認為，美國政府今年需要就國債再融資（roll over）金額高達8萬億美元，屬歷來最多，而且另要發行新債再集資2萬億美元，整體發債規模料高達10萬億美元，聯儲局應該會盡力壓低債息，以便美國政府可以低息發債。

劉鳴鏑估計，美國政府主要會發行票據（存續期於1年或以下）來融資，故即使它大幅舉債，市場需要承擔的存續期風險或利率風險亦不會顯著增加。

事實上，目前美國國債「孳息率曲線」（Yield Curve）已變得頗為陡斜，即長年期國債孳息率遠較短年期為高，例如即使10年期孳息率上周五收報1.6247厘創逾13個月高位，惟1年期及2年期票據/債券孳息率分別低至0.07厘及0.149厘（見圖），可見市場對聯儲局未來兩年繼續保持低息環境仍有信心，美國政府若發行短年期的票據/債券，融資成本仍然很低。聯儲局將於當地時間本周二及周三（16日及17日）進行議息會議，跟着料會舉行記者會，屆時當局官員相信會回應近日美長債息率急升的影響，值得密切留意。

去年3月中下旬港股回升以來，至今年2月農曆新年假期前，不少中資科網股及醫療股的股價升幅達數倍，表現遠遠跑贏恒指，即使部分股份短期沒有盈利，惟投資者看好其業務前景，焦聚於它們3至5年後、甚至是10至15年後的盈利表現。由於這些增長股的現值（Present Value），大部分均來自預期未來高速增長的盈利，隨着美國10年期國債孳息率近日急升，增長股未來盈利現時需要以更高的折現率（discount rate）折算回現值，估值因此大跌，拖累股價急回。

「處每年一至兩次大調整期」

劉鳴鏑則認為，在本月及下月中資科技股及醫療股，甚至整體中資股也會繼續回調及整固，而個別公司在日後業績期若能就每股盈利增長提供更高的能見度，便有機會重拾升浪，「（美國國債）債券市場需要反映增長在變好，股票市場在頭寸方面，對不同行業，不同的股票配置要有變化，我們就在調整期。每一年股市都會有這樣和那樣的原因有一次到兩次的大調整，所以我們現在的視窗就是今年的大調整之一」。

中長線看好「從0到1」企業

另外，在2016年至2020年內地「十三五規劃」期間，食正「互聯網+」國策的科網股王騰訊（0700）股價勁升2.7倍獨領風騷，劉鳴鏑分析，根據剛在上周全國兩會通過的「十四五規劃」綱領，未來5年（2021至2025年）中國創新所帶來的投資機會將會百花齊放，「在『十三五（規劃）』的時候創新或者產業政策非常簡明扼要，包括互聯網+和新經濟，對我們投資的指導意義是非常好的。到了『十四五』規劃期間，我們在是次兩會能夠很明確的了解到要全面的創新，就是各行各業的創新，例如新能源汽車、可再生能源、5G、物聯網、高端製造、醫療醫藥，很多細分行業的龍頭都可以看到這些迹象的」。

劉鳴鏑續說，將中資股與全球同業作比較，市場會就「品牌、創新及平台」等三項要素給予中資股高估值，她相信企業藉着創新可以提高價格、毛利率及淨利率，因此建議投資者在「十四五規劃」期間一定非常關注創新，可以去投資「從0到1」的企業。（編按：「從0到1」意念來自PayPal創辦人Peter Thiel的著作《Zero to One》，意思指創造新事物）。

去年底已重倉工業原材料股 A股選擇較多

雖然「中國創新」是「十四五規劃」、未來5年中資股重大投資主題，具備強大創新能力的中資科網股及醫療股中長期料有不少投資機會，惟受制於美國債息近月趨升，該兩大板塊本月及下月料繼續調整，短期投資者應該如何部署呢？劉鳴鏑透露，瑞銀在去年12月發表「模擬倉」的配置時，倉位最多的是周期股，當中涉及的板塊包括工業及原材料，而在滬深300指數和滬深500指數內有較多相關股份。劉鳴鏑續說，最理想的周期股是有成長性的周期，瑞銀在工程機械、自動化設備及化學等行業都可找到明確的投資機會。

值得注意的是，根據基準情景，瑞銀予滬深300指數今年底目標價為6100點，對比上周五收市價5146點，潛在升幅達18.53%，而該行予恒指今年底目標價為30600點，潛在升幅僅6.48%，MSCI中國指數至年底潛在升幅則有11.50%。

恒指前周回升118點或0.41%後，上周一至周四仍然反覆向好，惟隨着美國10年國債孳息率再次破頂，周五沽壓湧現，大跌645點或2.2%，拖累全周亦下挫358點或1.23%，而52隻藍籌中有32隻上升、20隻下跌，並且延續農曆新年假期復市後價值股跑贏增長股的趨勢，五大升幅藍籌均是舊經濟股，小米集團（1810）及騰訊控股（0700）等兩大新經濟股分別是第三及第五大跌幅藍籌。

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