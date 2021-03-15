金管局3方面推動金融科技發展

余偉文表示，要增加金融科技服務和人才，首先要增加金融科技的服務需求。金管局考慮就銀行應用金融科技情况進行調查，並與銀行探討未來3至5年的發展，一同推動。他指中小型銀行較大行缺乏金融科技的技術和人才，當局亦會與應科院等建立共用技術的平台，減少研發技術的時間和成本。金管局亦計劃引入金融科技監管沙盒3.0，除了與金融科技企業更緊密溝通，以加快產品推出時間，亦會與科學園和數碼港合作，初創企業經金管局介紹後有更簡便和快捷的融資方法。

此外，余偉文表示金融科技需要數據作為支持，不過本港時間的金融數據還未「夠好和夠多」，去年11月當局公布正進行「商業數據通」研究，銀行獲授權取得企業營運數據用作貸款審查，減輕依靠抵押品的需要，目前試驗有8間銀行、5個數據供應商參加，希望在3年後推出。金管局已推出計劃結合銀行和大學，讓修讀金融科技相關科系的學生解決銀行實際存在的金融科技難題，加強金融科技人才培訓。

研從轉數快轉至數字人民幣錢包

近年環球央行開始研究央行數碼貨幣，去年人民銀行首次在深圳開始數字人民幣應用測試，金管局亦在去年與人行研究跨境支付技術測試。余偉文表示，測試現有一間銀行和少數商戶參與，項目包括數字人民幣如何在香港商戶使用，以及港人在內地的使用，例如從本地銀行戶經轉數快轉至數字人民幣錢包。目前測試結果不錯，正與人行商討擴大測試，讓更多銀行和商戶參與。