郭氏家族連購5港地 子女涉足其他行業

郭曉群爭奪康宏 郭曉亭收購星島

佳兆業在2015年曾爆出債務及財務造假等風波，內地樓盤更一度遭政府封鎖，不過經歷兩年停牌後，2017年復牌趕上「內房大時代」，規模急速擴張，由2016年合約銷售僅298億元人民幣，至2020年急增至逾千億元人民幣。

郭英成亦開始低調收購多個香港地產項目，2017年伙拍宏達控股收購醫局街舊樓，重建而成的弦雅已於去年底開售。郭氏家族成員亦陸續浮面，2019年郭曉亭聯同相信亦是家族成員的郭曉欣、郭灝麗，入股細價股鵬程亞洲（0936），其後委任與郭英成關係密切的郭培能為副主席。至去年4月，郭氏家族再透過該公司以8590萬元投得旺角一幅蚊型住宅地，加上去年初傳出佳兆業以逾5億元購入西營盤東邊街舊樓，1月又成功以35億元奪得青山灣住宅地，意味今次入股啟德地皮，已至少是佳兆業在港的第5個項目。

同時，佳兆業開始進軍其他生意，如金融、健康醫療、旅遊、文化體育等，集團2017年收購前稱美加醫學的佳兆業健康（0876），2018年將物管業務分拆成佳兆業美好（2168）上市。郭曉群及郭曉亭目前分任佳兆業及佳兆業美好擔任執董。據了解，郭氏家族近年主要居於本港貝沙灣豪宅，郭曉亭近日更「添食」，以9500萬元購入貝沙灣相連戶。