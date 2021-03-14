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2021年3月14日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
美法院指小米禁令武斷 暫緩執行 MSCI指數亦按兵不動 分析：難扭股價弱勢
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內地股市基金受挫 還能「牛」嗎？
內地股市基金受挫 還能「牛」嗎？
【明報專訊】今年農曆新年前，中國內地A股指數以整體上揚的方式迎接牛年到來；但新年後，A股卻一路持續走低，令投資者「叫苦連天」。與此同時，基金也出現大跌。股市和基金到底出了什麼狀况？未來還會「牛」嗎？
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