體壇樂壇名人分杯羹 令SPAC熱潮更熾熱

始創人旗下律師行

靠SPAC生意打入十大

據SPAC Research數據，Graubard Miller設有10名員工的公司法（corporate law）部門，今年迄今已參與約63億美元的SPAC交易，金額超過其2020年的總和，使米勒的律師事務所成為該領域的十大法律顧問之一。努斯鮑姆旗下投行EarlyBird雖只有25名員工，但今年以來已參與創建價值23億美元的SPAC，超越去年總和，並成為SPAC領域最活躍的15家投行之一。努斯鮑姆稱，EarlyBird參與每宗SPAC交易後，每員工都獲發獎金。

證交會上周警告

勿因名人效應投資

目前的SPAC創建者，除包括對冲基金名宿阿克曼（William Ackman），也包括剛傳出與樂壇天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）終止婚約的棒球名將A-Rod（Alex Rodriguez）等名人。不同領域的知名人士也加入了SAPC的交易活動。

前NBA球星奧尼爾（Shaquille O'Neal）為名為「Forest Road Acquisition Corp」的SPAC擔任顧問。該公司上月宣布，將與健身公司BeachBody合併。音樂家Ciara Wilson則是Bright Lights Acquisition的董事。這家SPAC準備物色傳媒或娛樂公司作為合併對象。美國證交會（SEC）上周警告投資者，切勿因名人效應而參與SPAC投資，促投資者審慎而行。

[企業地球村]