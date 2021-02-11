體壇樂壇名人分杯羹 令SPAC熱潮更熾熱

【明報專訊】苦候半輩子，同樣年屆66歲的努斯鮑姆（David Nussbaum）與米勒（David Miller）終等待到SPAC擺脫漫長的低潮，並憑藉SPAC融資業務迎來豐厚回報，創建SPAC及從事合併交易都為其律師事務所帶來巨額收入。兩人為SPAC的融資熱潮深感興奮，說工作從未如此忙碌；SPAC創始人的地位，令他們客似雲來。不過，像很多華爾街中人一樣，他們也認為SPAC目前的發展步伐不可持續。米勒稱，SPAC的集資規模比任何人預期都要大。
始創人旗下律師行
靠SPAC生意打入十大
據SPAC Research數據，Graubard Miller設有10名員工的公司法（corporate law）部門，今年迄今已參與約63億美元的SPAC交易，金額超過其2020年的總和，使米勒的律師事務所成為該領域的十大法律顧問之一。努斯鮑姆旗下投行EarlyBird雖只有25名員工，但今年以來已參與創建價值23億美元的SPAC，超越去年總和，並成為SPAC領域最活躍的15家投行之一。努斯鮑姆稱，EarlyBird參與每宗SPAC交易後，每員工都獲發獎金。
證交會上周警告
勿因名人效應投資
目前的SPAC創建者，除包括對冲基金名宿阿克曼（William Ackman），也包括剛傳出與樂壇天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）終止婚約的棒球名將A-Rod（Alex Rodriguez）等名人。不同領域的知名人士也加入了SAPC的交易活動。
前NBA球星奧尼爾（Shaquille O'Neal）為名為「Forest Road Acquisition Corp」的SPAC擔任顧問。該公司上月宣布，將與健身公司BeachBody合併。音樂家Ciara Wilson則是Bright Lights Acquisition的董事。這家SPAC準備物色傳媒或娛樂公司作為合併對象。美國證交會（SEC）上周警告投資者，切勿因名人效應而參與SPAC投資，促投資者審慎而行。