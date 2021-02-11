SPAC誕生近30年 突成搶手貨 始創人起初從事「盲池交易」 改良機制增加投資者保障

資料來源：華爾街日報、路透社

SPAC的歷史可追溯至1990年代，投行EarlyBirdCapital的創辦人努斯鮑姆（David Nussbaum），聯同Graubard Miller律師事務所執行合伙人米勒（David Miller）等人，首次在美國引入SPAC的集資形式。不過華爾街中人早年對這融資方式抱懷疑態度，連SPAC的創始人也曾以為SPAC沒有前途。

今年不足三月SPAC佔IPO集資額76%

66歲的努斯鮑姆向《華爾街日報》說：「我等了27年，然後（SPAC）突然爆紅。」SPAC自1993年首次引入美國市場後，大部分時間都是冷門的融資方式。

努斯鮑姆與米勒都是來自法律界，兩人於1970年代末就讀於紐約大學法學院（New York University Law School），畢業後在律師事務所工作。後來努斯鮑姆在1980年代決定開設自己的經紀公司，並參與過盲池（blind pool）交易，啟發他日後創立SPAC的融資方式，為投資者引入更多保障。

在1980年代，盲池活動惡名昭彰，牽涉多宗細價股騙案。在盲池集資的企業向投資者募資時，不會說明集資所得的用途，部分盲池在沒有做成一宗投資的情况下就宣告清盤，但經紀早已收取大筆佣金，令市場人士在頗長的一段時間也對同樣是「先集資、後買貨」的SPAC抱懷疑態度。

90年代首宗SPAC合併 後獲惠普收購

觸發努斯鮑姆創建SPAC融資方式的一宗盲池交易，促成了玩具商THQ在1991年借殼上市。THQ上市後不久，就透過收購轉型為視頻遊戲商。當年由於《寶貝智多星（Home Alone）》電影掀起熱潮，THQ推出的相關遊戲帶動公司股價上揚。雖然這宗交易似乎很成功，但在完成交易後不久，努斯鮑姆就聯絡米勒，希望為盲池引入改革，加強對投資者的保障。兩人當時整整花了一年多的時間與監管機構官員合作，引入一些防止欺詐的措施，建立了SPAC的機制。

SPAC是由投行、基金公司等出資成立的空殼公司，通過上市向投資者集資，目的是與尚未上市而具潛力的初創公司合併。SPAC上市後，須在指定時間內與未上市的目標公司完成合併，使後者獲得上市地位。合併前，上市所募集的資金須存放於託管帳戶，而合併交易須經由投資者表決通過，不能黑箱進行。首家名為「信息系統收購公司（Information Systems Acquisition Corp.）」的SPAC於1993年誕生，籌集了1200萬美元的資金，最終與一家軟件公司合併，後來這公司被惠普（HP）收購。

千禧科網熱 SPAC仍乏人問津

但即使在1990年代末掀起了dot-com熱潮，SPAC始終未能興起，傳統的IPO依然是上市首選。米勒當時曾懷疑SPAC沒有將來，與努斯鮑姆的業務重心仍然是傳統的IPO及其他併購項目。

1993年首隻SPAC的經理、風險資本家斯佩克特（Arthur Spector）在2000年科網泡沫爆破後，找努斯鮑姆及米勒商討推出新千禧首隻SPAC。到了2000年代中期，開始多了投資者採用SPAC，例如激進投資者Nelson Peltz等也以SPAC為交易工具，但當2008年金融海嘯席捲全球，SPAC的發展再次陷入低潮，直至體育博彩公司DraftKings等透過與SPAC合併上市，為投資者實現巨額回報，SPAC才愈趨火熱。

Draftkings成功上市 SPAC熱潮響頭炮

與Draftkings合併前的SPAC，在2019年5月上市時集資了3.5億美元，至2020年4月完成與Draftkings合併，新公司的市值已超過30億美元。不過SPAC流程繞開了正常IPO的嚴格盡職調查，高盛前行政總裁Lloyd Blankfein也曾對SPAC的上市模式發出警告。

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