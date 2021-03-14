Luxey Online拓二手手機電商平台

此外，自「安心出行」App推出後，他指經C2C電商購二手機掃安心出行App的訂單正在增加。

受惠二手機裝安心App需求

Luxey Online總經理李儼指出，他們自2018年開發Wakephone.com面向商業對商業（B2B）市場，約有10萬名註冊戶，當中有約1.3萬戶進行交易，全部為小商戶。他們尋求與內地手機廠及觀塘的二手機批發商合作，在其SaaS軟件即服務平台提供產品，繼而連接外國二手機買賣電商平台，結合1000萬買家的大數據庫，開發商業對消費者（B2C）市場。該平台讓商戶更易在線上掌握各地及不同款手機庫存及銷售情況，至今有近50名商戶註冊。商戶以歐洲及非洲的銷售市場最活躍，長遠東南亞市場亦可開發。

大數據掌握手機庫存銷售

該公司旗下消費者對消費者（C2C）的Tradephone.hk二手機平台近期生意亦轉旺，隨着政府要求市民在食肆使用「安心出行」，李儼稱市民寧願用二手機掃「安心出行」App，該平台由過往每星期10多張訂單，到農曆年後日均錄得十幾單生意。

建基於前述多個平台，他說，公司擬開發協助小商戶寄貨、提供二手機維修服務確保產品質素等增值服務，甚至打造宣傳渠道，冀提高毛利。他們會透過向商戶收取銷售佣金、寄貨收費、產品保養費等，賺取收入。