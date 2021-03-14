新世界招聘千職位 運動員疫下謀轉行 逾萬人報名參與 受聘最快4月上班

兼職劍擊手 教班收入銳減

新世界昨在疫情下辦招聘會，實施人流管制，安排2000人預約入場，不設即場面試，其他求職者今日起至31日期間可在網站交申請。該集團招聘職位種類不少，包括月薪10萬元的環境、社會和企業管治（ESG）策略師、皇都戲院保育大使、K11卓越服務大使等。新世界發展執董兼高級總監（人力資源）趙慧嫻預計，最熱門為顧客服務、人力資源、文化類型的職位。

27歲的任先生是劍擊教練及兼職運動員，他以往靠教授課程月入近兩萬元，以支付每年比賽費用，本來立志在近兩年衝排名，在疫情前亦自費赴海外訓練，希望參戰亞錦賽，「現時乜都無」。他說，疫下教班收入銳減，非全職運動員難有場地訓練，「可能係時候轉行」，的確有「唔開心」，仍希望疫情盡快過去，繼續追夢。他近3個月寄出30份履歷，雖然極少數有回音，但工作不合心水，昨有意應徵見習企業家職位。

夢想晉亞錦賽 一場疫情摧毀計劃

全場最高薪職位是ESG策略師，現場所見有不少人查詢。31歲的Jeff有意應徵，他在英國攻讀博士，在當地從事7年數據分析工作，上一份工作在去年初完約，碰上疫情一職難求，遂同年6月回流香港，至今待業近8個月。他說不會因此着急找工作，興趣才是首要考慮，打算繼續在數據分析方面發展。被問及會否後悔回港，他說英國脫歐後的經濟發展未明，雖然回港後有政治轉變，仍希望留港發展。