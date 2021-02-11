維港滙I首輪沽逾200伙 佔可售九成

加推88伙最多加價2.5%

維港滙I昨晚加推的88伙定價由913.9萬至2931.6萬元，呎價介乎28,583至37,783元，計算最高折扣20%，折實後售價由731.12萬至2345.28萬元，折實後實呎介乎22,866至30,227元。

項目昨日首輪銷售分為A組及B組，A組大手時段買家最多可購6伙單位，而當中一伙須為認購指定單位，而B組散客時段買家最多購入兩伙。準買家昨日需在9時起，到達項目設於大角嘴奧海城商場1樓的售樓處報到揀樓。發展商因應疫情嚴格執行社交限聚措施，每組不可多於4人（包括代理），高峰時人龍排至商場外的海庭道。

會德豐常務董事黃光耀表示，A組在昨早上約9時45分開始揀樓，開售不足一小時，3房戶已悉數沽清，另有7組買家購入兩個單位。以價單形式出售的227伙，據悉全日售出202伙，佔可供發售的89%，套現逾23.98億元。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行剛錄得一組港島投資者，斥資約6768萬元購入3伙維港匯3房戶，據悉是最大手買家。

最大手6768萬掃3伙3房

另發展商昨日同步推出5伙招標，並售出兩伙，同屬4房連雙套房及多功能房單位，實用面積同為1385方呎，其中21樓A室，成交價4944萬元，實用1385方呎，實呎高見3.57萬元，創項目成交呎價最高單位。另20樓A室，成交價4709萬元，實呎3.4萬元。換言之，維港滙I首輪共售出204伙，套現逾24.9億元。

信置副主席黃永光表示，維港滙I今開售，首輪銷售成績感到十分滿意及鼓舞，銷情理想，除位置優越，景觀絕佳，亦反映香港人對香港長遠發展及樓市充滿信心。