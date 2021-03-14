美股兩極 納指反彈斷纜道指新高

利好銀行 富國花旗漲逾2%

債息上升繼續利好金融股表現，富國銀行（WFC）和花旗（C）上升逾2%，旅遊相關股份亦做好，波音（BA）升6.8%，郵輪股嘉年華（CCL）升3.6%。科技股反彈兩日後走弱，Alphabet（GOOGL）跌2.41%，Tesla（TSLA）跌0.84%。美債息周五上升帶動美元走強，美匯指數上升0.27%至91.66點，帶動多隻貨幣和商品回落（見表），但比特幣受惠政府準備落實刺激經濟方案，昨天一度升穿6萬美元，最高曾升見60,409.09美元新高，在昨晚10時30分仍處60,000美元以上高位。

比特幣續強 升穿6萬美元

總結全周，納指連挫3周後上升3.1%，道指受惠疫後預料復蘇帶動，上升4.1%，標指上升2.6%。上周原材料股表現理想，標普500原材料行業指數全周上升6.65%，包括上周急彈一成半的Tesla的可選消費品指數則上升6.39%，科技股相對只升1.68%。

美國銀行發表報告指，截至上周三（10日）的一周，流入價值型股票的規模為歷來第二多。當周投資者分別從黃金和債市撤出18億美元和154億美元，流入股市則有315億美元。市場擔憂通脹升溫，令國債收益率上周急升，投資者將資金轉至更便宜的價值型股，拋售去年急升的科技股。

夜期高水 騰訊ADR未止跌

恒指夜期收報28,753點，高水13點，ADR港股比例指數報28,784點，升0.16%。友邦（1299）港股下挫5%，ADR折合報97.54元，較本港收市高1.6%；騰訊（0700）ADR折合報640.95元，較本港收市低1.47%。