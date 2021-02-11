美法院指小米禁令武斷 暫緩執行 MSCI指數亦按兵不動 分析：難扭股價弱勢

明報記者 歐陽偉昉

官：國防部舉動反覆無常

美國哥倫比亞特區聯邦法院法官Rudolph Contreras指，國防部將小米列入名單的舉動「武斷而且反覆無常」，質疑是否真的牽涉重大國家安全利益。禁令剝奪小米的正當法律權利，隨着訴訟的展開，小米很可能會贏得完全撤銷該禁令，因此發出初步禁制令，以防止該公司遭受無法彌補的傷害。

小米聲明指，該公司是一家獨立經營管理的上市公司，其生產的電子產品都是面向普通消費者。小米認為，法官亦認同將之列入中國涉軍方背景名單，是一個武斷而隨意的決定，會繼續請求法院最終判決該投資禁令對小米無效。美國國防部則未有回應外電查詢。

MSCI及後公布，不會將小米從MSCI全球指數（MSCI ACWI）或MSCI中國全股票指數中剔除，將繼續觀察事態的進展。

小米周五收市價較美國政府禁令發布前累計下跌了三成（見圖）。美國國防部早前交給法院的文件指出，小米董事長雷軍在2019年獲中國工信部頒發「優秀中國特色社會主義事業建設者」獎項，及該公司大舉投資5G及人工智能技術，因而指小米與中國軍方有關連。

駿達熊麗萍：美債息更影響股價

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為，禁令未有取消，事件尚未完結，認為消息對股價會有少許幫助；近期科技股走勢更受美國10年期國債收益率急升影響，小米走勢要視乎資金會否重回科技股，及在24日公布的業績。

此外，美國聯邦通訊委員會（FCC）周五公布，認定華為、中興通訊（0763）、海能達、海康威視和大華股份5家中國公司，對美國國家安全構成威脅。

聯邦通訊委員會代理主席Jessica Rosenworcel表示，名單提供指導，避免全國建設下一代網絡時，使用對國家或個人安全保障構成威脅的設備和服務。

《十四五》定非化石能源佔比20%

另外，中國日前通過《十四五規劃和2035年遠景目標綱要》，並於昨日授權新華社刊載全文。根據綱要，內地擬構建現代能源體系，當中擬加快發展非化石能源，堅持集中式和分佈式並舉，大力提升風電、光伏發電規模。非化石能源佔能源消費總量比重，擬提高到20%左右。