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2021年3月13日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
恐中央開刀 騰訊尾市倒跌逾4% 彭博：將加強審查 須分拆金融科技
友邦騰訊大跌拖累 港股現死亡交叉
金融業務老將 胡曉明辭螞蟻CEO
外電傳京東洽購 國金證券：消息不實
百度首日孖展298億 超購20倍
國泰2月日均載客8個月低 預告3月再跌
內地訪客停滯 友邦新業務價值插33% 今年首兩月回復增長 股價仍挫逾5%
行業內地訪客新做保費挫84% 佔比由雙位跌至僅5%
內媒指「毛紡大王」曹光彪逝世
融創多賺37% 淨負債率急降
匯賢每單位末期分派減30%
NFT藝術品5.4億賣出 數碼藝術家Beeple創作 佳士得首次拍賣
美債息再升 納指早段跌逾1%
「晶片荒」蔓延至手機生產商
毋懼被封幻術師 陳茂波堅稱一國兩制不變
維港滙I 8日收2351票 超額9倍 海璇今年開齋 特色戶實呎5.35萬
騰訊前高層近6億購九倉山頂道77A洋房
CCL創逾7個月新高 豪宅跑贏大市
港島南岸6期收38份意向 項目第二多
新都城不足半月28宗成交 逼近上月全月
星光行萬呎樓面 日本玩具商1.4億沽
陸振球：錢最誠實：港仍享經濟自由
周末睇樓好去處
維港滙I戶戶海景 間隔多樣
區內屋苑實用呎租逾50元
項目設海濱長廊 毗鄰全港最貴酒店地
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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