星光行萬呎樓面 日本玩具商1.4億沽

呎價1.5萬 低去年同類三成

資料顯示，上述物業由日本玩具生產商TOMY旗下子公司TOMY（Hong Kong）Limited早於80年代先後購入，據悉該公司現時自用當中約6000多方呎樓面，其餘作出租。TOMY為玩具生產商，以Tomica玩具車最為人熟悉，深受玩家甚至收藏家追捧。

億京萬泰利廣場逾2億沽全層

億京正部署推售粉嶺安全街18號樓花工廈之際，旗下另一現樓商廈、位於觀塘創業街15號萬泰利廣場，新近以逾2億元售出高層全層，全層建築面積12,042方呎，成交呎價1.66萬元。據悉，買家購入作為公司擴充用途。

土瓜灣300呎舖逾千萬易手

商舖市場方面，市場消息指，土瓜灣馬頭角道47至55號地下C舖，鄰近新晉住宅項目迎豐，建築面積約300方呎，成交價1050萬元，呎價約3.5萬元。原業主2012年11月以900萬元購入，持貨逾8年，帳面獲利150萬元或約17%。