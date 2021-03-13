新都城不足半月28宗成交 逼近上月全月

同區日出康城MALIBU本月錄首宗二手成交。香港置業分區董事劉浩勤表示，MALIBU 2B座高層C室，實用面積540方呎，2房間隔，以963.8萬元成交，實呎17,848元，屬市價水平。

MALIBU兩房額印鬆綁 帳賺兩成

上址原業主2018年3月817.3萬元購入單位，持貨3年，額印鬆綁即沽貨，帳面獲利約146.5萬元或逾18%。

元朗Park YOHO本月交投明顯加快，不足半個月已錄7宗成交，快破上月全月9宗成交。

Park YOHO不足半月7宗買賣

市場消息指，Park YOHO Genova 17座低層C室，實用面積526方呎，2房間隔，以706萬元成交，實呎13,422元。買家為上車客，原業主2017年8月628.1萬元買入單位，帳面獲利77.9萬元或12%。

此外，美聯助理區域經理鍾家豪表示，荃灣愉景新城5座中層F室，實用面積648方呎，3房間隔，以1030萬元易手，實呎15,895元。以成交價計，僅低於分層最高紀錄1050萬元約2%。

愉景新城3房1030萬逼分層紀錄

上述單位原業主1998年3月以572.6萬元購入單位，持貨23年，帳面獲利約457.4萬元或八成。