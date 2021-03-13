港島南岸6期收38份意向 項目第二多

涉750伙 最高估值百億

據悉，與港島南岸第5期項目一樣，港鐵容許發展商以電子形式提交意向書，故較少發展商派代表到港鐵總部遞交意向書。有份遞交意向書包括長實（1113）、新地（0016）、信置（0083）、會德豐、華懋、帝國集團、遠展（0035）、其士 （0025）、爪哇（0251）、英皇（0163）等；另中資則有中海外（0688）、碧桂園（2007）、旭輝集團（0884）等亦有遞交。遠展地產總裁方文昌表示，港島區鐵路上蓋物業有優勢，長遠對樓市有信心。

港島南岸第6期位於黃竹坑站上蓋的東北面，可建樓面上限為約50.4萬方呎，提供不多於750個住宅單位。市場估計，項目每方呎補價與第5期相若，即每方呎補價約1萬至1.05萬元。若連同補地價在內，項目估值約80億至100億元，每方呎樓面地價約1.6萬至2萬元。

羅守弘西營盤舊樓申強拍

另由已故的裕泰興創辦人、「九叔」羅肇唐的長子羅守弘持有的西營盤皇后大道西381及383號舊樓，新近向土審處申請強拍，地盤面積4691方呎，現為1幢7層高商住物業，1973年落成。羅氏持有物業約87.5%業權，據測量師的估值報告顯示，項目估值約7885.32萬元。

此外，城規會昨日審理深井陳記燒鵝旗下深井陳記廣場，毗鄰為海韻花園，計劃重建作一幢19層高（包括兩層地庫）的商住物業，將提供56個住宅單位，另設約1萬方呎商業樓面，總樓面約5.95萬方呎。城規會昨日批准其申請。

規劃申請個案方面，城規會再接獲活化工廈申請，葵涌業成街14至15號項目，財團申請放寬地積比率，由原先的9.5倍增加20%至11.4倍，擬重建為一幢22層高（包括2層地及1層平台）的新式工廈，而建築物高度不多於主水平基準上120米，總樓面約16.19萬方呎。