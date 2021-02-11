CCL創逾7個月新高 豪宅跑贏大市

豪宅按周升2.3% 兩月最勁

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.34點，創13周、即逾3個月新高，按周升0.55%。CCL（中小型單位）報179.12點，創28周、即7個月新高，按周升0.71%，升幅為9周、即逾兩個月以來最大。

值得留意，CCL（大型單位）報177.68點，創9周、即逾兩個月新高，按周升2.33%，升幅為9周、兩個月以來最大，連升兩周共2.83%。

三大指數齊升3周 10個月首見

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，上述指數反映新春後首周樓市表現，樓價升幅明顯，樓市升勢全面展開，而長實（1113）中半山波老道21 BORRETT ROAD更誕下樓王，刺激豪宅樓價突破向上。

CCL三大整體指數齊升3周，是40周（即2020年5月）以來首見，CCL累升1.58%，CCL Mass累升1.65%，CCL（中小型單位）累升1.66%。今年新春季節性旺市提前出現，近6周計，CCL三大整體指數齊升5周，齊跌1周，走勢一致，CCL累升2.20%，CCL Mass累升2.11%，CCL（中小型單位）累升2.26%，升勢明確。