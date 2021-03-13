騰訊前高層近6億購九倉山頂道77A洋房

資料顯示，李2012年離開騰訊後創立「弘勵創投」，總部設在香港，是次以「首置」身分入市。上述77A屋的實用面積為7388方呎，以成交價5.98億元計，實呎80,942元。

除一手洋房外，二手市場亦不乏大額屋地成交。土地註冊處亦顯示，九龍塘金巴倫道3號屋地，2月初以1.682億元易手，買家為著名幼稚園方方樂趣幼稚園創辦人邊陳之娟（PEI CHEN CHI KUEN DELIA），以最高可建樓面7479方呎計，每方呎樓面地價約2.25萬元。

方方幼稚園創辦人

逾1.6億購九龍塘屋地

翻查資料，上述屋地早於2017年起，以私人協約形式放售，但一直未售出。據該校網頁，該校同系方方樂趣英文小學（小學部），現設於毗鄰的金巴倫道1號，不排除購入作擴充之用。參考去年同區金巴倫道15號屋地、即播道神學院去年3月易手，當時每方呎樓面地價約3.9萬元計，即區內屋地每方呎樓面地價1年內低約42%。

不過值得留意的是，金巴倫道3號較鄰近車水馬龍的界限街，與金巴倫道15號面向內街有別。

另外，利嘉閣分行經理梁志偉表示，赤柱大潭紅山半島錄本月首宗租賃成交，位於D區棕櫚徑單號屋，實用2623方呎，4房雙套間隔，享海景，以10.8萬元租出，實用呎租41元；業主1998年初約3150萬元購入單位，租金回報逾4厘。