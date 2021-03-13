維港滙I 8日收2351票 超額9倍 海璇今年開齋 特色戶實呎5.35萬

明報記者 林可為

市場聚焦今日首輪開售的維港滙I，發售23個開放式戶、88個1房戶（開放式廚房）、85個2房戶、31個3房戶，實用面積277至835方呎，當中開放式單位折實入場費635.4萬元起，整批折實均呎25,275元，預計沽清可套現約25.81億元（折實價計） 。根據銷售安排，A組大手客最多可購6伙，B組散戶最多可購兩伙。

維港滙今日首輪開售227伙

樓市氣氛暢旺，其他一手盤頻錄成交；正部署開售太子道西Prince Central、沙田瓏珀山的新地（0016），同系北角海璇錄4個月來首宗一手成交，位於1座3樓A室、實用1568方呎連127方呎平台的特色戶，4房雙套間隔，成交價8388.8萬元、實呎5.35萬元。

15 Western Street連沽兩伙 實呎破3萬

萬科香港旗下港島西環15 Western Street，亦連環售出28樓A室、27樓B室兩伙，前者屬3房戶，實用620方呎，成交價1970.8萬元、實呎31,787元；後者屬實用530方呎兩房戶，成交價1609.9萬元、實呎30,375元。

新界方面，恒地（0012）旗下恒基物業營業（一）部負責銷售的屯門青山灣帝御‧嵐天，昨晚新一輪推售112伙，今批單位折實均呎1.59萬元、實用184至388方呎，屬開放式至2房單位（其中22伙屬特色戶），開放式單位折實入場費323.68萬元起；市場消息指，項目全晚售約33伙。帝御‧嵐天2月開售以來累沽約380伙，估計套現約17億元。

一手市場昨沽60伙

帝御‧嵐天佔逾半

恒地同系元朗唐人新村洋房項目尚悅‧天城，亦透過招標以2088.8萬元售出18號屋（連車位）。該洋房實用面積1808方呎，另連433方呎天台、98方呎花園和124方呎前庭，實呎11,553元，買家成交期730日。另鷹君（0041）已屆現樓的大埔白石角朗濤亦連售3伙，其中第2座6樓A室，實用1364方呎、屬3房雙套房間隔，成交價高見3137.2萬元、實呎2.3萬元，呎價創屋苑同類單位新高。