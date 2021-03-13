「晶片荒」蔓延至手機生產商

對手搶華為市佔 紛增加訂單

三星的發言人未就事件評論。不過多個主要手機品牌的代工商高層也向路透社稱，正面臨高通各種零件的短缺，將要在今年削減手機出貨量。由於手機大廠華為受到美國政府的制裁，其他安卓系統的手機製造商都希望透過增產，搶佔華為空出的市場份額，因此在過去數月來不斷增加對高通的訂單。消息稱，高通面對超出預期的訂單數量，以致手機業界零件不夠。不過高通重申，可望在第二財季（3月季度）達到銷售預期。

傳fb投放逾萬人員研AR VR

科技媒體《The Information》報道，facebook正專注於研發擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）的相關產品。根據一些內部最新統計，facebook目前有超過1萬名員工正於AR和VR的相關部門任職，幾乎佔全體員工總數20%。參考2017年的數據，facebook共有18,770名員工，而當時只有1000多名員工為AR和VR相關部門工作，相當於全體員工的5%左右，相關比例大幅增長。

（綜合報道）

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