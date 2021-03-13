美債息再升 納指早段跌逾1%

科技巨頭全線跌 資金湧金融股

強勢科技股（facebook、蘋果、亞馬遜、微軟、Netflix、Google母企Alphabet及Tesla）早段全線下滑。周四曾創新高的標普500指數，早段回落。資金湧入金融股，道指早段升150點。韓國電商巨頭Coupang周四在紐交所上市首日收市報每股49.25美元，較IPO定價升41%。按這收市價計算，Coupang市值約880億美元；Coupang股價昨早段微升。

昨公布的美國3月密歇根大學消費者信心指數，初值升至83，高於預期和前值。受拜登政府的新一輪刺激措施提振，消費者的信心提升。衡量投資者對未來10年通脹率水平預期的10年期盈虧平衡通脹率（breakeven rate），昨早段升至2.3厘，是2014年初以來最高。雖然聯儲局強調維持寬鬆政策，但經濟數據改善，加上刺激措施加碼，仍然令通脹預期升溫。

投資者正聚焦下周的聯儲局政策會議，為通脹走向尋求啟示。國際油價昨晚輕微回落，但由於預期經濟持續復蘇帶動需求，布蘭特期油價格昨在接近每桶70美元水平徘徊。

（綜合報道）

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