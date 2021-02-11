NFT藝術品5.4億賣出 數碼藝術家Beeple創作 佳士得首次拍賣

NFT可以是一幅jpg或Gif圖、任何遊戲道具或數碼藝術品等，這些數碼圖像透過區塊鏈技術產生獨有的標記，從而認證物主的擁有權。今次是首次有大型拍賣會，拍賣NFT的藝術品，或將吸引更多數碼影像藝術家走進NFT領域。這幅名為「每天：最初的5000天」的NFT藝術品，集合了Beeple自2007年5月1日至2021年1月7日，共5000日所創作的數碼藝術品。買家可獲這幅作品的圖片，以及其非同質化代幣。

NFT含可驗證不同特徵

這代幣被記錄在區塊鏈的數碼分類帳中，以儲存有關NFT的詳細信息，包括所有權的轉變、藝術家的簽名等。雖然NFT與加密貨幣同樣來自區塊鏈技術，但兩者有重大的差異。比如一個比特幣可與另一比特幣替代互換，這就是同質化，即FT（Fungible Token）。這有別於每個NFT，各擁有其獨有的數碼標記，因此每個NFT都是唯一的、價值上各有不同，不可替代互換。每個NFT都包含可驗證的不同特徵，因此不會有兩個相同的NFT。

易手後仍可網上查看

NonFungible.com指出，這是歷來身價最高的NFT。就在去年10月前，Beeple的作品價格大概在100美元以下，這次高價成交突顯NFT炒風熾熱。收藏家Pablo Rodriguez-Fraile去年10月以約6.6666萬美元，購入Beeple的10秒視o像作品。此NFT於今年2月底以660萬美元易手，數月內價值急升百倍。不過即使NFT的所有權轉換，並不會限制他人從網上觀看NFT的數碼影像。

近期不少NFT拍賣也吸引各界注視。Twitter創辦人多爾西（Jack Dorsey）最近就將他在2016年所發的全球第一條推文，轉換成一組區塊鏈生成的代碼，並放在NFT的交易平台拍賣。開價最高者可獲該推文的數碼證書。不過假設多爾西不會從Twitter刪除該推文，所有網民仍可在網上免費查看。湖人球星勒邦占士（LeBron James）的精彩投籃片段也被轉化成NFT拍賣，價值在20萬美元以上。

誤傳為買家 孫宇晨闢謠

彭博社此前一度誤傳，今次勝出NFT拍賣的買家，是2019年贏得與「股神」巴菲特午餐拍賣的孫宇晨。區塊鏈平台波場（Tron）創辦人孫宇晨後來在社交媒體發帖闢謠，稱自己不是買家。他雖然出價6000萬美元（加上手續費約6900萬美元），但被另一買家的出價壓過。他說在拍賣截止前20秒，曾將競標價上調至7000萬美元，但拍賣系統未有接納。真正買家的身分未有公開。

其他加密貨幣資產近期也水漲船高，比特幣價格昨天曾重上5.8萬美元大關，目前價格在5.6萬美元以上徘徊。

（綜合報道）

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