匯賢每單位末期分派減30%

下半年度業績改善 分派收入回升3倍

主席甘慶林表示，以去年12月底止收市價1.8元計每單位收益率為4.8厘，整體債務對資產總值比率則按年減少2.6個百分點至20.8%。

甘慶林展望寫字樓租賃業務漸趨穩定，但零售物業則受早前提供租金優惠及新訂租金下跌，相關財務影響將持續至今年及整個租賃期。

他回顧年內匯賢4間酒店年內轉盈為虧，總虧損達5100萬元。零售物業包括北京東方廣場東方新天地及重慶大都會東方廣場商場，平均佔用率分別為92.4%及81%，分別下跌6個及6.6個百分點，收入淨額為6.67億元，按年減少25.31%。

至於包括北京東方廣場東方經貿城及重慶大都會東方廣場商廈兩項寫字樓物業，佔用率只有85.2%及87.4%，按年跌5.3個及2.3個百分點，總收入淨額只有7.9億元，按年減少15.51%。北京及瀋陽的服務式公寓收入淨額按年跌10.53%至8500萬元。