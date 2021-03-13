融創多賺37% 淨負債率急降

在去年控制買地節奏，釋放經營現金流支持運營發展，控制借貸總額之下，融創截至去年底的淨負債率按年減少76.3個百分點至96%。

可售貨源足 今年料可達6400億目標

昨日公布業績後，融創股價穩步上揚，雖午後略有回吐，仍收報32.4港元，逆市升7.1%。期內收入約2305.9億元，按年增加36.2%；毛利率則按年減少3.5個百分點至21%。

連同合營及聯營公司，融創去年實現合同銷售金額5752.6億元，在一眾內房中排第四，達成全年銷售目標6000億元的95.9%；物業銷售收入2188.8億元，按年增37.3%；物業交付總面積亦年增51.5%至1818.6萬平方米，主要由於物業銷售業務規模不斷擴大。

在審慎買地的策略下，融創去年新增土儲約5877萬平方米，新增貨值約7261億元，令截至去年底的總土儲達到2.58億平方米，貨值預計約3.1萬億元，其中約78%位於一二線城市，平均土地成本約每平方米4270元。公司表示，因可售貨源充足，預計有力達成今年6400億元的銷售目標。