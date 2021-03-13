內媒指「毛紡大王」曹光彪逝世

永新企業暫未有回應

祖籍浙江寧波的曹光彪1920年於上海出生，並在17歲起承擔家業，接手父親的鴻祥呢絨店。他在1949年南下香港，其後在1954年於荃灣成立香港首家毛紡廠「太平毛紡廠」，並於1958年在港輸出首批毛紡製品到歐洲市場而聞名，「毛紡大王」之稱不脛而走。他於1964年成立永新企業，統攬毛紡業務，後來參與生產Polo品牌服裝建立知名度，在1987年將永新企業上市。他亦同步在內地創辦毛紡、彩色顯像管、房地產等項目，累計投資20多億元人民幣。

曹光彪近年更為人所知的創舉，是他在1985年聯同已故同鄉「船王」包玉剛、霍英東及華潤集團為首的港澳國際，成立港龍航空，一度挑戰英資航空公司國泰航空（0293）的壟斷地位。不過曹光彪於2006年出售港龍35%股權後淡出，港龍則輾轉收歸國泰旗下，並易名國泰港龍，直至去年受新冠疫情衝擊，10月21日起停止營運，結束35年歷史。

伙包玉剛霍英東等成立港龍航空

曹光彪為首的永新企業則於1995年私有化，當年私有化估值20.46億元，翌年委任長子曹其鏞接棒做副董事長。他淡出港龍後趨低調，但仍於2011年進軍內地醫療市場。次子曹其峰則聯同生意伙伴Lawrence Stroll合組公司，在1990年代參與收購Tommy Hilfiger、Michael Kors而一舉成名。他的女兒曹其真亦在澳門毛紡界起家，並成為澳門特區首兩屆立法會主席，直至2009年。