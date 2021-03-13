內地訪客停滯 友邦新業務價值插33% 今年首兩月回復增長 股價仍挫逾5%

明報記者 歐陽偉昉

友邦開市前公布業績，早市低開2%後再擴大跌勢，全日跌5.33%，收報96元。友邦去年新業務價值率為52.6%，按年下跌10.4個百分點，稅後營運利潤按年升5%至59.42億美元，純利按年下跌3.35%至57.79億美元。末期息派1.003港元，按年增7.5%，全年合共派息1.353港元，按年多派6.9%。

全年派息1.353元 增6.9%

香港業務新業務價值按年急跌66%，至5.5億美元，年化新保費按年下跌52%至11.38億美元。友邦指，去年2月起中港通關受到限制，內地訪客銷售實際上已經停止。不過澳門去年9月起開始恢復內地訪客個人遊，有助當地內地訪客業務急升，第四季佔當地年化新保費超過三分之一。

同時，友邦區域首席執行官陳榮聲表示，澳門的內地訪客業務佔比，已回到與疫前相若水平，惟澳門業務相對香港細小，不能彌補香港的減少，不過澳門例子證明一旦中港恢復正常通關，相信內地訪客的業務將會回歸。

內地新業務價值貢獻 首次領先

陳榮聲表示，該行已經為原來專注於內地訪客業務的代理，提供培訓發展本地市場，下半年香港本地客戶的年化新保費按年有雙位數增長，而該行去年代理人數亦增加了22%，有助在本地市場長期增長。

內地業務首度成為貢獻新業務價值最多的市場，按年減少17%至9.68億美元，年化新保費按年下跌4%至11.97億美元。李源祥表示，內地市場在年初業務佔比會較重，隨着防疫限制解除，內地市場今年首兩個月有強勁表現，業務已經恢復。

去年11月友邦獲得批准籌備四川分公司，李源祥表示現已接近完成階段，期望很快取得最終開業許可，計劃未來數年再向10至11個省份和城市申請牌照開業。

李源祥指出，計劃開業的省市在2030年的中產人口數目，是現有經營市場的4倍，而且在現有市場的滲透率仍然不高，有很大的業務增長潛力。