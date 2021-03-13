內地訪客停滯 友邦新業務價值插33% 今年首兩月回復增長 股價仍挫逾5%

【明報專訊】各地對新冠病毒的防疫措施影響保險銷售，友邦保險（1299）去年在香港的內地訪客銷售陷於停頓，導致集團新業務價值按年下跌33%至27.65億美元，差過市場預期的30.5%跌幅。年化新保費亦下跌20%至52.19億美元。不過因應防疫放寬和業務調整，下半年新業務價值已較上半年回升23%，今年首兩個月則按年上升15%。友邦首席執行官兼總裁李源祥表示，首兩個月集團新業務價值，特別是中國內地有強勁增長，及後增長則視乎疫情何時受控。
明報記者 歐陽偉昉
友邦開市前公布業績，早市低開2%後再擴大跌勢，全日跌5.33%，收報96元。友邦去年新業務價值率為52.6%，按年下跌10.4個百分點，稅後營運利潤按年升5%至59.42億美元，純利按年下跌3.35%至57.79億美元。末期息派1.003港元，按年增7.5%，全年合共派息1.353港元，按年多派6.9%。
全年派息1.353元 增6.9%
香港業務新業務價值按年急跌66%，至5.5億美元，年化新保費按年下跌52%至11.38億美元。友邦指，去年2月起中港通關受到限制，內地訪客銷售實際上已經停止。不過澳門去年9月起開始恢復內地訪客個人遊，有助當地內地訪客業務急升，第四季佔當地年化新保費超過三分之一。
同時，友邦區域首席執行官陳榮聲表示，澳門的內地訪客業務佔比，已回到與疫前相若水平，惟澳門業務相對香港細小，不能彌補香港的減少，不過澳門例子證明一旦中港恢復正常通關，相信內地訪客的業務將會回歸。
內地新業務價值貢獻 首次領先
陳榮聲表示，該行已經為原來專注於內地訪客業務的代理，提供培訓發展本地市場，下半年香港本地客戶的年化新保費按年有雙位數增長，而該行去年代理人數亦增加了22%，有助在本地市場長期增長。
內地業務首度成為貢獻新業務價值最多的市場，按年減少17%至9.68億美元，年化新保費按年下跌4%至11.97億美元。李源祥表示，內地市場在年初業務佔比會較重，隨着防疫限制解除，內地市場今年首兩個月有強勁表現，業務已經恢復。
去年11月友邦獲得批准籌備四川分公司，李源祥表示現已接近完成階段，期望很快取得最終開業許可，計劃未來數年再向10至11個省份和城市申請牌照開業。
李源祥指出，計劃開業的省市在2030年的中產人口數目，是現有經營市場的4倍，而且在現有市場的滲透率仍然不高，有很大的業務增長潛力。